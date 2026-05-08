Gradus Kraus, de bokssensatie van Nederland, traint voor zijn volgende tegenstander Theo Brooks. Zijn vader Albert Kraus is trots op zijn zoon en zijn enorme stappen in de sport. Gradus Kraus is fanatiek en wil altijd trainen, maar zijn vader moet hem regelmatig afremmen. Gradus Kraus herkent de woorden van zijn vader over zijn fanatisme en heeft een doel voor ogen om de beste bokser van de wereld te worden.

Hulp bij lezen Tien profpartijen, tien overwinningen, waarvan bijna allemaal op knock-out. Gradus Kraus (24) uit Oss is de bokssensatie van Nederland en zorgde vrijdag voor een volgepakte perszaal vanwege zijn wedstrijd zaterdagavond tegen de Engelsman Theo Brooks .

De sport groeit enorm in Nederland en dat dankzij mijn kleine jongetje van 1.87 meter, zegt vader Albert Kraus. Albert Kraus is niet alleen de vader van Gradus, maar ook zijn trainer en beste vriend. Uiteraard is hij trots op de enorme stappen die zijn zoon zet. Er komt steeds meer media die hem wil volgen.

Zeker de laatste weken voor een wedstrijd is er zoveel belangstelling, iedereen wil op de eerste rij zitten. Volgens de voormalig wereldkampioen kickboksen is zijn zoon hongerig om de beste bokser van de wereld te worden. Je zou denken dat hij qua niveau al op z'n top is, maar hij is nog lang niet tevreden. Hij heeft een doel voor ogen en dat wil hij koste wat kost bereiken.

Gradus is zelfs zo fanatiek, dat zijn vader hem regelmatig af moet remmen. Dat was als kind al zo, het liefst hing hij de hele dag rond in onze sportschool. Ik wilde dan dat hij ging buitenspelen, dat zorgde voor boze bliken. Nog steeds is Gradus zo fanatiek, hij geniet van de sport en wil altijd trainen.

Ik moet hem weleens een 'sportschoolverbod' geven, zegt de Ossenaar lachend. Albert voelt gezonde spanning voor de wedstrijd van zijn zoon tegen de ongeslagen Brooks. Maar als de dingen lukken die we hebben getraind, dan is het een korte avond. Het is vooral belangrijk dat Gradus een goed gevoel aan de wedstrijd overhoudt.

Gradus Kraus herkent de woorden van zijn vader over zijn fanatisme. Misschien wil ik iets te graag snel beter worden. Natuurlijk kan ik me verbeteren, je bent nooit uitgeleerd, al denk ik dat ik al de beste bokser ben. De komende tien tot vijftien jaar kan ik op veel vlakken beter worden, zoals bijvoorbeeld met timing, snelheid en conditie.

Met een net blauw pak om de schouders staat hij netjes de massaal opgetrommelde pers te woord. En daarbij gaat het niet alleen over zijn gevecht, maar ook over zijn opkomstdans met dochter Giana. Het is een leuk dansje, mijn dochtertje deed het meteen goed. Ze is heel getalenteerd.

Mijn danstalent? Ik maak me meer zorgen over het dansje dan over de wedstrijd





