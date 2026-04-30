Gorinchem stemt opnieuw: Democraten Gorinchem blijft grootste partij, onderzoek naar stemfraude loopt nog

Gorinchem hield woensdag een herverkiezing vanwege mogelijke stemfraude. Democraten Gorinchem blijft de grootste partij met 26,3% van de stemmen. Het onderzoek naar stemfraude is nog niet afgerond.

Gorinchem heeft woensdag opnieuw een verkiezingsdag meegemaakt, ditmaal vanwege mogelijke stemfraude. De herverkiezing, die plaatsvond in een historische context, bracht weinig grote verschuivingen in de uitslag ten opzichte van een maand geleden.

Slechts één partij verloor een zetel. Democraten Gorinchem, onder leiding van lijstrekker Pierre Schefferlie, bevestigde opnieuw zijn positie als grootste partij met 26,3% van de stemmen, goed voor zeven zetels. Vorige maand haalde de partij nog 25,3%. Stadsbelang volgde met vier zetels, terwijl de VVD met drie zetels de derde plaats innam.

De uitslag van de herverkiezing weerspiegelt grotendeels het beeld van de verkiezingen een maand geleden. Van de 25 zetels veranderde slechts één zetel van eigenaar. D66 verloor net hun derde zetel en moet het nu met twee raadsleden doen. Het CDA verdubbelde zijn zetelaantal en groeide van één naar twee raadsleden.

Bij de vorige verkiezingen miste de partij slechts enkele stemmen voor een tweede zetel. De zetelverdeling in Gorinchem is als volgt: Democraten Gorinchem: 7 zetels, Stadsbelang: 4 zetels, VVD: 3 zetels, GroenLinks-PvdA: 3 zetels, D66: 2 zetels, ChristenUnie-SGP: 2 zetels, CDA: 2 zetels en SP: 1 zetel. De verkiezing vond plaats tijdens de meivakantie, wat vooraf een lagere opkomst deed verwachten.

Deze voorspelling bleek echter niet uit te komen: 47% van de kiesgerechtigden bracht een stem uit, net iets lager dan de 50,5% bij de vorige verkiezingen. Later op de dag volgt meer informatie over de uitslag en de historische verkiezingsdag. Hoe kwam het eigenlijk tot een tweede verkiezingsronde in Gorinchem? Acht jaar geleden kreeg burgemeester Reinie Melissant al signalen over het mogelijk ronselen van volmachten.

In een rapport werd gewaarschuwd voor grootschalig ronselen van volmachten, maar toen waren er nog geen concrete bewijzen. Dit jaar was dat anders. Melissant ontving in totaal vijftien concrete signalen dat op meerdere stembureaus sprake zou zijn van ronselen. Ook zouden mensen onder dwang hun stempas hebben afgestaan.

De burgemeester heeft vervolgens aangifte gedaan van stemfraude, ronselen, valsheid in geschrifte en omkoping. Daarnaast heeft ze het Openbaar Ministerie en de politie gevraagd de situatie te onderzoeken. Dit onderzoek is nog steeds gaande, waardoor nog niet bekend is of er daadwerkelijk stemfraude heeft plaatsgevonden





Gorinchem houdt herverkiezingen na signalen van verkiezingsfraudeInwoners van Gorinchem kunnen vandaag opnieuw stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, nadat er signalen waren van verkiezingsfraude tijdens de oorspronkelijke verkiezingen. De gemeente heeft extra maatregelen genomen om fraude te voorkomen, maar er blijft onduidelijkheid over de omvang en invloed van de fraude.

Gorinchem houdt herverkiezingen na signalen van verkiezingsfraudeInwoners van Gorinchem stemmen vandaag opnieuw voor de gemeenteraad na aanwijzingen van fraude met volmachten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, maar de gemeente kon niet wachten en organiseert herverkiezingen. Burgemeester Reinie Melissant roept kiezers op om zelf te stemmen in plaats van via volmacht.

Herverkiezingen in Gorinchem na signalen van verkiezingsfraudeInwoners van Gorinchem stemmen opnieuw voor de gemeenteraadsverkiezingen nadat er signalen van fraude waren, vooral rond het gebruik van volmachten binnen de Turkse gemeenschap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, terwijl de burgemeester aangifte heeft gedaan. De herverkiezingen vinden plaats tijdens de meivakantie.

Herverkiezingen gemeenteraad Gorinchem vandaagInwoners van Gorinchem stemmen vandaag opnieuw voor de gemeenteraadsverkiezingen na signalen van verkiezingsfraude. Stemlokalen zijn open van 07:30 tot 21:00 uur, met een vroegere opening op het station. De opkomst wordt rond 21:30 uur bekendgemaakt. Kiezers vinden het belangrijk om opnieuw te stemmen, maar er zijn zorgen over een lage opkomst vanwege de meivakantie.

