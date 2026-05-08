Gordon en John de Mol leggen ruzie bij: 'Ik ben nu oké met hem'

Gordon en John de Mol hebben hun jarenlange ruzie bijgelegd. De zanger vertelt in de podcast 'ShowBirds' over de moeilijke periode waarin hij drie jaar geen werk had. Nu werken ze weer samen en is Gordon vastberaden om zijn carrière en gezondheid te herstellen.

Gordon (57) en John de Mol (71) hebben hun jarenlange ruzie eindelijk bijgelegd. In 2023 raakten de twee nog in een openbaar conflict nadat de zanger zich kritisch had uitgelaten over de Talpa -baas.

In de podcast 'ShowBirds' deelt Gordon dat de relatie inmiddels weer is hersteld. Tijdens een gesprek met Wilfred Genee blikt hij terug op een moeilijke periode in zijn carrière, waarin zijn loopbaan volgens hem plotseling tot stilstand kwam. Hij herinnert zich nog goed het moment waarop John de Mol tegen hem zei dat hij hun vriendschap beëindigde. Destijds was Gordon nog verbonden aan Talpa en had hij nog drie jaar contract.

Die periode ervoer hij als zwaar, omdat hij door de ruzie geen werk kreeg aangeboden. Ik heb dus drie jaar lang niks gedaan, vertelt hij. Volgens Gordon zat hij toen voor heel veel geld bij SBS6, ondanks dat RTL hem een beter aanbod had gedaan. Ik ging daar echt heen uit vriendschap voor hem en uiteindelijk is dat helemaal misgegaan.

Inmiddels is de situatie veranderd en hebben de twee het bijgelegd. Ik ben nu oké met hem. Ik werk ook weer voor hem, zegt de zanger, verwijzend naar zijn ochtendshow op Radio 10. Hij merkt op dat veel mensen verbaasd waren over hun hernieuwde samenwerking.

Volgens Gordon werd er achter zijn rug om zelfs getwijfeld aan zijn toekomst bij de zender: Haalt hij de kerst wel? klonk het volgens de zanger in de wandelgangen. Hij benadrukt dat hij beschikt over discipline en doorzettingsvermogen en zich actief heeft ingezet om de relatie met John te herstellen. Veel mensen weten dat niet. Naast zijn carrière werkt Gordon ook hard aan zichzelf.

Zo is hij de laatste tijd vaak in de sportschool te vinden om in topvorm te komen. In een interview met RTL Boulevard laat hij zien wat zijn intensieve trainingsschema hem heeft opgeleverd. Ik wil de Gordon worden die ik was kwijtgeraakt, vertelt hij. Hij deelt dat hij veel gewicht is kwijtgeraakt en zich weer fitter voelt dan ooit.

Zijn transformatie is opvallend en hij hoopt dat dit ook een positieve invloed zal hebben op zijn werk. De zanger is vastberaden om zijn doelen te bereiken en zijn carrière weer op de rails te krijgen. Met zijn nieuwe energie en motivatie kijkt hij vol vertrouwen naar de toekomst





