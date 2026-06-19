Gordon aarzelend over ochtendshow bij Radio 10: overload en slapeloze nachten

Zanger en presentator Gordon (57) overweegt te stoppen bij Radio 10 vanwege de zware ochtendshow. In een openhartige uitzening vertelt hij over slapeloze nachten en.dat het patroon bijna niet vol te houden is. Hij besluit volgende week.

Gordon , de 57-jarige zanger en presentator, heeft moeite met zijn ochtendshow bij Radio 10 en overweegt om te stoppen. Hij gaf dit vrijdag aan tijdens de middagshow van Wouter van der Goes en Frank van 't Hof op Radio Veronica.

Gordon vertelde dat de vroege uitzendtijd zijn gezondheid en energieniveau zwaar belast.

"Ik moet je eerlijk zeggen: die ochtendshow breekt me echt wel op", zei hij toen hij werd geconfronteerd met zijn drukke schema. Gordon, die ook optreedt met de r&b-formatie Re-Play, weet niet of hij zijn werk bij Radio 10 nog kan voortzetten.

"Laat ik het zo zeggen: ik ben er nog niet uit. " Hij noemde de ochtendshow 'killing' en legde uit dat hij elke dag om half vijf opstaat en vaak last heeft van slapeloze nachten. "Vannacht werd ik om twee uur wakker. Daarna kwam ik niet meer in slaap.

Het is echt niet te doen. Vooral in het patroon waar ik nu in zit, is het bijna niet vol te houden. We moeten even kijken.

" Gordon zal volgens eigen zeggen 'volgende week beslissen' over zijn toekomst. Hij maakt het programma sinds september vorig jaar samen met Froukje de Both. De ochtendshow trok aanvankelijk niet veel kijkers, en recente luistercijfers werden besproken in een video-reactie van het radioduo. Het verhaal onderstreept de uitdagingen van vroege uitzendingen en de balans tussen werk en privéleven voor media-personaliteiten.

Gordon's openhartige statements roepen vragen op over de duurzaamheid van dergelijke. Broadcast-formaten en de impact op de gezondheid van presentatoren. De radiostation zal waarschijnlijk in afwachting zijn van zijn definitieve beslissing





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