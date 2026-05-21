Gordelroosvaccin mogelijk ook risico op dementie verlaagt

Een vaccin tegen gordelroos beschermt niet alleen tegen de pijnlijke huiduitslag en zenuwpijn die de ziekte kan veroorzaken, maar lijkt mogelijk ook het risico op dementie te verlagen. Er zijn recente studies die hebben aangetoond dat het gordelroosvaccin inderdaad het risico op dementie met ongeveer 20 procent kan verlagen, zegt viroloog Werner Ouwendijk bij Spraakmakers.

Er zijn recente studies die hebben aangetoond dat het gordelroosvaccin inderdaad het risico op dementie met ongeveer 20 procent kan verlagen, zegt viroloog Werner Ouwendijk bij Spraakmakers. Vanaf 2027 komt er een rijksvaccinatieprogramma tegen gordelroos voor mensen van 60 jaar en ouder. Het virus achter gordelroos is hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt en later in het leven opnieuw actief kan worden. Volgens viroloog Werner Ouwendijk van het Erasmus MC staat één ding vast: het vaccin werkt goed tegen gordelroos zelf.

In eerste instantie is vastgesteld dat het gordelroosvaccin zeer goed helpt tegen het voorkomen van gordelroos en daarmee ook tegen complicaties zoals langdurige zenuwpijn. Daarnaast wijzen recente studies ook op een ander mogelijk effect: het gordelroosvaccin kan het risico op dementie met ongeveer 20 procent verlagen. Hoe dat precies werkt, weten onderzoekers nog niet. Mogelijk speelt het immuunsysteem daarin een belangrijke rol.

Volgens Ouwendijk zijn er zelfs aanwijzingen dat vaccins in bredere zin invloed kunnen hebben op het risico op dementie. Ook andere vaccins lijken het risico op dementie iets te kunnen verlagen. Alleen voor het gordelroosvaccin zijn de aanwijzingen op dit moment het sterkst. Toch benadrukt de viroloog dat het vaccin niet moet worden gezien als een wondermiddel tegen dementie.

We zien het meer als een interessant beginpunt van onderzoek om uit te zoeken waarom dit zo werkt





