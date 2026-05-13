Golfclub The Dutch in Spijk betaalt OM 8000 euro voor staalslakkenverontreiniging

Golfclub The Dutch in Spijk heeft het Openbaar Ministerie (OM) 8000 euro betaald vanwege het verkeerd gebruik van staalslakken bij de aanleg van een geluidswal. In ruil daarvoor ziet het OM af van verdere strafvervolging van de golfclub. De betrokken aannemer wordt nog wel vervolgd.

Golfclub The Dutch in Spijk heeft het Openbaar Ministerie (OM) 8000 euro betaald vanwege het verkeerd gebruik van staalslakken bij de aanleg van een geluidswal.

In ruil daarvoor ziet het OM af van verdere strafvervolging van de golfclub. De betrokken aannemer wordt nog wel vervolgd. De staalslakken, een restproduct van staalproductie, werden tussen 2017 en 2019 gebruikt bij de uitbreiding van de golfbaan. In 2019 bleek dat de slakken niet volgens de voorschriften waren toegepast.

Daardoor raakte regenwater vervuild en kwam verontreinigd water in sloten en oppervlaktewater terecht. Volgens het OM heeft The Dutch inmiddels maatregelen genomen om de problemen te herstellen. Zo kwam er een nieuwe directie en werd het gebied met staalslakken teruggebracht van 35 naar 6,5 hectare. De golfclub heeft daarnaast juridische stappen gezet tegen het aannemersbedrijf en de voormalige directie.

De kwestie rond de staalslakken speelt al jaren in Spijk. In 2022 werd bekend dat onderzocht werd of zich mogelijk kankerverwekkend Chroom-6 rond het terrein bevond. Ook bleek toen dat waterbassins waarin vervuild regenwater werd opgevangen, lek waren geraakt. Een jaar later presenteerden The Dutch en BAM Infra een nieuw plan voor de verwerking van de staalslakken.

Daarbij zouden de slakken worden opgeslagen in een zogenoemde “Landmark”: een afgedekte heuvel van maximaal twintig meter hoog op het terrein. Dat plan kwam in de plaats van een eerdere geluidswal langs de A15 en Betuweroute. Ook vorig jaar bleef de vervuiling onderwerp van zorg. Waterschap Rivierenland meldde in juli vorig jaar verhoogde concentraties PFAS in het water rond de staalslakken.

Volgens het waterschap bleven de waarden binnen de geldende normen, maar werd uit voorzorg een extra koolfilter geplaatst bij de waterzuivering. Ondertussen blijft discussie bestaan over de toekomst van de 670.000 ton staalslakken in Spijk. De Tweede Kamer nam eind vorig jaar een motie aan waarin het kabinet wordt gevraagd samen met de gemeente West Betuwe en omwonenden een plan te maken om de berg staalslakken af te voeren.

De gemeente ziet het afdekken van de slakken op locatie voorlopig nog als de meest haalbare oplossing





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Golfclub The Dutch Staalslakkenverontreiniging Openbaar Ministerie Aanleg Geluidswal Verontreiniging Water Regenvriendelijke Maatregelen Staalslakkenverwerking Afdekken Slakken Kankerverwekkend Chroom-6 Waterverontreiniging Staalslakkenberg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Olympische medailles in Friesland: de vijf ringen en Thialf, en WK-ambities van de Friese ijsbaanDutch news article discussing the possibility of hosting Olympic ice skating events in Friesland (Heerenveen, in particular) in 2030, and the French organization's interest in organizing the Winter Olympics in France's Alps. The article also mentions the Frans Olympic Committee's request for a preliminary visit to explore the possibilities in the Netherlands, and the initial visit of French representatives to Friesland in 2024.

Read more »

Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukte op weg tijdens HemelvaartsweekendThe Dutch transportation authorities warn of heavy traffic during the upcoming Hemelvaartsweekend, which could start earlier than usual due to the holiday spirit. Various roadworks on major highways, including the A4, A10, and A9, will further increase the congestion.

Read more »

Competition details announced: Johan Cruijff Shield final date set in Philips StadiumThe clash for the Johan Cruijff Shield is scheduled for Sunday, August 2, 2026, in Philips Stadium. The match at Eindhoven for the Johan Cruijff Shield, traditionally serving as the season opener for Dutch football, kicks off at 6:00 PM. PSV can make for seventh straight title defense, while AZ aim to regain their final appearance in the official opener of the Dutch football season after 2013. PSV has won four of the last five editions, including last season's encounter. AZ haven't won the title since 2009 and 2013.

Read more »

Nederlanders in Wenen voor Eurovisie Songfestival ondanks deelname van IsraëlTwo passionate Dutch fans, Chris Visser and Paul Tol, decided to travel to Austria for the Eurovisiesongfestival, despite their country's absence. They are also the creators of a podcast dedicated to the event. Despite the boycott of the festival by the Dutch broadcaster, they still managed to attend and enjoy the festivities.

Read more »