GOES ongelijk tegen FC Lisse na late gelijkmaker: 1-1

Een verdienstelijk GOES ziet de overwinning in extremis uit handen glippen tegen FC Lisse. Na een 1-0 voorsprong te hebben verdedigd, incasseerde de thuisploeg in de blessuretijd de gelijkmaker uit een afstandsschot, resulterend in een 1-1 gelijkspel.

Zondagmiddag leek het voor GOES een middag van verdiende punten te worden tegen het ambitieuze FC Lisse. De ploeg van trainer Giovanni Siereveld toonde een indrukwekkende defensieve organisatie en slaagde erin de aanval van de nummer twee van de ranglijst negentig minuten lang grotendeels buiten de gevarenzone te houden. Zelfs een voorsprong werd genomen, maar een schot van afstand in de allerlaatste minuten maakte abrupt een einde aan de hoop op een overwinning, wat resulteerde in een 1-1 eindstand. Hoewel het resultaat voor de wedstrijd wellicht acceptabel was, baalde GOES zichtbaar van het verlies van twee punten in de slotfase.

In de eerste helft domineerde FC Lisse voornamelijk het balbezit, maar de defensie van GOES stond als een huis. Kansen voor de bezoekers waren schaars en van echte dreiging was zelden sprake. De enige noemenswaardige mogelijkheid voor FC Lisse in de beginfase was een bal op de paal voor Remi van Ekeris. Aanvallend toonde GOES zich lange tijd onmachtig om door de Lisser defensie te breken. Desondanks kreeg de thuisploeg zelf ook nog een goede kans voor rust. Guus de Leeuw wist de achterlijn te bereiken, waarna een voorzet leidde tot een schot van Mitchell de Nooijer dat via de doelman van FC Lisse, Swen Verswijveren, naast ging. Dit gebeurde in een fase waarin GOES het initiatief had overgenomen, en dat spelbeeld zette zich in het begin van de tweede helft voort.

Trainer Siereveld greep in en bracht met Jahrdell Constansia en Guus de Leeuw verse aanvallende krachten, wat resulteerde in een meer fysiek sterker team met Rowan Traas en Wiebe Provoost. Deze wissels wierpen hun vruchten af. De openingstreffer viel toen Jeremy de Nooijer uitstekend werd weggestuurd door Wiebe Provoost, die vervolgens de bal bekwaam achter doelman Verswijveren wist te werken: 1-0. De goed spelende Provoost kreeg tien minuten later zelfs de kans op de 2-0, maar zijn volley werd fraai gered door Verswijveren. Aan de andere kant waaide er een windje van gevaar toen Jerrel Hak van FC Lisse alleen op doelman Matthew Lentink af kon, die echter een redding van formaat moest verrichten. Ook in de slotfase leek de defensie van GOES stand te houden, met weinig grote kansen voor de bezoekers. De gelijkmaker kwam dan ook enigszins uit het niets vallen. Gijs de Bruijn haalde vanaf een twintigtal meters uit en verraste daarmee de gehele GOES-defensie, wat leidde tot de 1-1. De wedstrijd was echter nog niet voorbij. Scheidsrechter Robin Vereijken liet een royale acht minuten extra speeltijd noteren, waarin het spel op en neer golfde, maar geen van beide ploegen wist de beslissende treffer te maken.

Door dit gelijkspel behoudt GOES een voorsprong van twee punten op de nacompetitieplaatsen. Bovendien deed de Bevelandse club een grote dienst aan buurman Kloetinge, dat door het puntenverlies van FC Lisse nu vier punten voorsprong heeft op de naaste achtervolger, met nog slechts vier wedstrijden te spelen. Het openingsdoelpunt werd gescoord door Wiebe Provoost in de 55e minuut, en de gelijkmaker kwam op naam van Gijs de Bruijn in de 90e minuut. De opstellingen waren als volgt: Voor GOES stonden aan de aftrap Matthew Lentink, Mitchell de Nooijer (later vervangen door Alp Aslantas, 83e minuut), Stefan de Bert, Eys Murre, Roycel James, Ufuk Kahveci, Jeremie Noah, Jeremy de Nooijer, Roy Broeckaert (later vervangen door Sjoerd Verhulst, 78e minuut), Jahrdell Constansia (later vervangen door Rowan Traas, 46e minuut), Guus de Leeuw (later vervangen door Wiebe Provoost, 51e minuut)





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voetbal Derde Divisie GOES FC Lisse Gelijkspel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

