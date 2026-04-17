Goedkoop gadget onthult locatie van Nederlands oorlogsschip; Defensie neemt maatregelen

Een bluetooth tracker van vijf euro, verpakt in een briefkaart, onthulde de locatie van het Nederlandse fregat Zr.Ms. Evertsen, dat een Frans vliegdekschip beschermt. Defensie past nu de regels voor militaire post aan en verbiedt het versturen van wenskaarten met batterijen.

Een goedkoop gadget van slechts vijf euro, een eenvoudige briefkaart en twee postzegels waren voldoende om de exacte locatie van het Nederlandse fregat Zr.Ms. Evertsen te achterhalen. Dit oorlogsschip, momenteel op een kritieke missie, werd hiermee onbedoeld een speelbal in een onderzoek van Omroep Gelderland, wat Defensie heeft doen besluiten tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

De primaire taak van de Evertsen is het beschermen van een Frans vliegdekschip tegen potentiële raketaanvallen, waardoor informatie over de precieze positie van het fregat uiterst gevoelig is. Enkele weken geleden zorgde het per ongeluk onthullen van de locatie van het vliegdekschip via de sport-app Strava door een Franse militair al voor veel ophef. Het bleek nu echter opvallend eenvoudig om de positie van de Evertsen te traceren, dankzij een kleine bluetooth tracker die aan boord van het fregat aanwezig was. Dit soort trackers, normaal bedoeld voor het terugvinden van verloren sleutels, zijn online voor een paar euro verkrijgbaar en onthulden de locatie van het fregat op een manier die het schip juist moeilijk vindbaar had moeten maken. De manier waarop de tracker aan boord van de Evertsen terechtkwam, is eveneens opmerkelijk. Het gebeurde via de Militaire Post Organisatie, het eigen postkantoor van Defensie dat militairen in staat stelt contact te onderhouden met hun dierbaren thuis. Defensie heeft hiervoor specifieke instructies online gepubliceerd, die voor iedereen toegankelijk zijn. Rowin Jansen, universitair docent nationaal veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, benadrukt het belang van zorgvuldigheid bij het publiceren van gegevens, zeker gezien de huidige geopolitieke spanningen. Hij stelt dat er een constante afweging is tussen de privébelangen van militairen die contact willen houden met hun familie en de nationale veiligheid. In de huidige wereldwijde context moet nationale veiligheid duidelijk voorrang krijgen. Voormalig luitenant-generaal Mart de Kruif deelt deze mening en voegt eraan toe dat in een grootschalig conflict iedereen moet nadenken over zijn of haar bijdrage aan de veiligheid van de manschappen. Dit vereist een mentaliteitsverandering, waarbij men verder moet kijken dan de bestaande regels en zich moet richten op wat noodzakelijk is voor de veiligheid. Hij constateert dat er nog steeds sprake is van enige naïviteit binnen Defensie die veranderd moet worden. Defensie voert weliswaar controles uit op verboden of gevaarlijke spullen die per post worden verzonden, waarbij pakketjes door een röntgenscanner gaan, maar uit online video's blijkt dat enveloppen niet gescand worden. Dit gat in de controle werd benut: de tracker werd verpakt in een briefkaart, waardoor deze niet gedetecteerd werd en succesvol verzonden kon worden. De online gevolgde route van de tracker was gedetailleerd. De kaart vertrok uit een sorteercentrum, maakte een tussenstop op de marinebasis in Den Helder, en bereikte vervolgens vliegveld Eindhoven. Vandaar ging de reis verder naar Kreta, om precies te zijn naar de haven van Heraklion. Webcambeelden bevestigden de aanwezigheid van de Evertsen afgemeerd aan de kade. Op de ochtend van 27 maart werd via een webcam vastgelegd hoe het fregat de haven verliet. Hoewel het schip kort daarna uit beeld verdween, bleef het dankzij de tracker online te volgen. Vanaf duizenden kilometers afstand kon gezien worden hoe het fregat eerst langs de kust van Kreta naar het westen voer, om later toch weer een oostelijke koers te kiezen. Pas 24 uur later, toen de Evertsen zich in de buurt van Cyprus bevond, ging de tracker offline en verscheen niet meer online. Of het Nederlandse fregat zich op dat moment al had aangesloten bij het Franse vliegdekschip, dat in dezelfde regio opereert, kon niet worden vastgesteld. Satellietfoto's van het gebied toonden op dat moment enkel wolken. Voormalig luitenant-generaal De Kruif benadrukt de gevaren van het onthullen van de locatie van een oorlogsschip: in de huidige tijd kunnen doelen met grote precisie op afstand worden uitgeschakeld, wat vereist dat men weet waar deze zich bevinden. Het prijsgeven van de eigen locatie door een fregat is dus absoluut onwenselijk. Universitair docent Jansen voegt hieraan toe dat het onderscheppen van dergelijke trackers cruciaal is. Het feit dat commerciële satellietbeelden momenteel met vertraging openbaar worden gemaakt, is geen toeval. Het bemoeilijken van het voor terroristen om op deze manier realtime informatie te verkrijgen over de locatie van schepen, is essentieel om het risico op raketaanvallen te minimaliseren. Als reactie op dit incident heeft Defensie aangekondigd aanpassingen door te voeren. Het versturen van wenskaarten met batterijen naar de Evertsen is niet langer toegestaan, en de richtlijnen voor militaire post zullen grondig worden herzien. De tracker werd pas na vertrek van het fregat uit de haven aangetroffen tijdens het sorteren van de post. Hoewel het schip op zee gevolgd kon worden, stelt Defensie dat dit geen operationeel risico heeft gevormd. Informatie over hoe militairen post naar een oorlogsschip kunnen versturen blijft wel online beschikbaar, omdat Defensie het contact met het thuisfront als belangrijk beschouwt. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz heeft de Tweede Kamer op donderdagavond geïnformeerd over dit incident





Zr.Ms. Evertsen Defensie Militaire Post Locatiebepaling Veiligheid

