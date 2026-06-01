Goede Tijden Slechte Tijden bereidt een spannende zomercliffhanger voor

Het is bijna tijd voor het spannendste moment van het jaar voor Goede Tijden Slechte Tijden -fans. Op donderdag 9 juli eindigt het 36e seizoen van de soap met de traditionele zomercliffhanger.

Na een jaar vol oude bekenden, nieuwe gezichten en grote emoties beloven de makers een ontknoping die Meerdijk voorgoed zal veranderen. De cliffhanger draait om een beslissing met verstrekkende gevolgen, een onverwachte bezoeker die verhaal komt halen en een geheim dat al dertig jaar verborgen wordt gehouden. Dat geheim zou de levens van meerdere Meerdijkers voorgoed op zijn kop zetten. Welke personages daarbij betrokken zijn, houden de makers voorlopig nog geheim.

Wel lijkt vast te staan dat de gevolgen nog lang voelbaar zullen zijn wanneer de soap na de zomerstop terugkeert. Daarmee komt een bijzonder seizoen ten einde. GTST vierde dit jaar het 35-jarig bestaan van de soap met een speciale jubileumuitzending vol nostalgie. Kijkers zagen veel oude bekenden terugkeren naar Meerdijk, onder wie Noud Alberts en de geest van Arnie Alberts.

Tegelijkertijd waaide er ook een frisse wind door het soapdorp. Zo maakten kijkers kennis met nieuwe gezichten als Vesper Vos en Ruben Prins, die inmiddels hun stempel op Meerdijk hebben gedrukt. Daarnaast zorgt de terugkeer van soapschurk Billy de Palma voor de nodige opschudding en namen kijkers afscheid van Laura Selmhorst. Het 36e seizoen van Goede Tijden Slechte Tijden eindigt op donderdag 9 juli om 20.00 uur bij RTL 4.

Wie niet kan wachten, kan de aflevering een week eerder bekijken via Videoland





