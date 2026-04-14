Godts blinkt uit: Van Eredivisie-sensatie naar Rode Duivels en WK-aspiraties

De jonge Ajax-sensatie Godts maakt furore in de Eredivisie en debuteert voor de Rode Duivels. Zijn focus ligt op het WK en de toekomst bij Ajax.

Godts heeft dit seizoen in de Eredivisie al indruk gemaakt met vijftien doelpunten en tien assists voor Ajax , waarmee hij zich ontpopte tot de meest waardevolle speler van de competitie. Deze uitmuntende prestaties leverden de linksbuiten in maart een welverdiende eerste oproep voor de Rode Duivels op. Bondscoach Rudi Garcia twijfelde geen moment en gunde hem meteen speelminuten in de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten. Na afloop van het duel met Heracles Almelo reflecteert Godts op de kansen van Ajax in de Champions League en op zijn eigen toekomst bij de Amsterdamse club.

De jonge speler beschrijft zijn debuut in het nationale elftal als een bijzondere ervaring: 'Voor het eerst bij de groep en ik heb mijn debuut mogen maken. Op dat niveau gaat het allemaal een tikkeltje sneller.’ De concurrentie op de positie van linksbuiten is echter niet mals. Hij staat in competitie met bijvoorbeeld Jérémy Doku, de aanvaller van Manchester City. Godts benadrukt dat hij vooral veel probeert te leren van zijn tijd met de nationale ploeg, waarbij hij het geluk had om met vedetten als Kevin De Bruyne op het trainingsveld te staan. 'Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse. Klasse die je niet vaak ziet. Er zijn veel spelers van wie ik veel kan leren.'

De ambitie van Godts reikt verder dan alleen een basisplaats bij Ajax. Zijn blik is gericht op het aankomende Wereldkampioenschap. Hij heeft van de bondscoach vernomen wie zijn directe concurrenten zijn en weet precies wat hij de komende weken moet laten zien om zijn kansen op een plek in de selectie te vergroten. 'Richting het WK heb ik gehoord wie mijn concurrenten zijn en wat ik de komende weken moet laten zien. De besten van het land spelen daar, maar goed, ik ben voetballer geworden om met hen te concurreren. Een WK is altijd een doel geweest. Ik wil de komende vier wedstrijden nog veel laten zien en de stijgende lijn doorzetten. Dan heeft de bondscoach een moeilijke keuze om te maken.'

De focus ligt op het afronden van het huidige seizoen met Ajax, waarbij hij vastberaden is om de positieve lijn door te zetten en zijn plek in het elftal te verstevigen. Hij beseft dat het huidige seizoen een cruciale stap is in zijn carrière en dat de prestaties van de komende weken bepalend zullen zijn voor zijn toekomst, zowel bij Ajax als bij de Rode Duivels. De druk is hoog, maar Godts laat zich er niet door intimideren en ziet het als een uitdaging om zijn talent te bewijzen.

De impact van Godts op Ajax is enorm. Met zijn doelpunten en assists heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de offensieve kracht van het team. Zijn snelheid, techniek en spelinzicht maken hem een ware plaag voor de verdedigers van de tegenstanders. Buiten het veld wordt hij geprezen om zijn nuchterheid en professionaliteit. Hij blijft gefocust op zijn ontwikkeling en is altijd bereid om te leren van zijn medespelers en de staf.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Godts. Zijn potentieel is enorm en hij heeft de ambitie en de drive om de top te bereiken. Zijn succes is een inspiratie voor jonge voetballers en een bewijs dat hard werken en toewijding kunnen leiden tot grote prestaties. De supporters van Ajax en de Rode Duivels kijken vol verwachting uit naar de volgende wedstrijden en hopen op nog veel meer schitterende acties van deze getalenteerde linksbuiten. Zijn doorzettingsvermogen en de wil om te winnen, gecombineerd met zijn natuurlijke talent, maken hem tot een speler om rekening mee te houden. Hij is vastbesloten om zijn stempel te drukken op het voetbal en de wereld te laten zien wat hij in huis heeft.





Godts Ajax Eredivisie Rode Duivels WK Voetbal Champions League

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Fijn persoon' Sierhuis gelinkt aan Eredivisie-move: 'Zou goed zijn voor de groep'Dani de Wit maakt zich hard voor een hereniging met Kaj Sierhuis. De spits van Fortuna Sittard zou een regelrechte versterking zijn voor FC Utrecht, aldus De Wit.

Read more »

Liveblog Eredivisie: AZ verslaat Heerenveen, NEC knokt tegen FeyenoordVolg de ontwikkelingen in speelronde 30 van de Eredivisie. AZ wint overtuigend van Heerenveen, terwijl NEC strijdt tegen Feyenoord. Mis geen goal, gemiste kans of andere hoogtepunten.

Read more »

Ajax-uitblinker niet bezig met vertrek of transferwaarde: 'Wat een gek schrijft…'Mika Godts is niet bezig met een uitgaande transfer of het vraagstuk hoeveel de Belg mogelijk waard is. Godts ligt in Amsterdam nog tot medio 2029 vast en volgens Transfermarkt heeft hij een waarde van 25 miljoen euro, maar daarover uitspraken doen weigert de Belg. Godts hint wel op een langer verblijf bij de Amsterdammers.

Read more »

Godts vergeleken met Cruijff: 'Met afstand de beste speler in de Eredivisie'Arie Haan is lyrisch over Mika Godts na de zege van Ajax op Heracles Almelo. Volgens de oud-international is de twintigjarige Belg zelfs de beste speler van de Eredivisie. Ook twee ploeggenoten zijn door De Telegraaf-rapporteur opgenomen in zijn elftal van de week.

Read more »

Wim Haan kiest Mika Godts als beste speler van de EredivisieVoormalig topvoetballer Wim Haan roemt het talent van Mika Godts en selecteert hem in zijn droomelftal. Haan ziet in de jonge Ajacied de beste voetballer van de Eredivisie en vergelijkt hem met Johan Cruijff. Ook Ismael Saibari van PSV krijgt een plek in het elftal.

Read more »

Verweij verwacht miljoenen voor Godts bij Ajax: "Tientallen miljoenen kunnen opleveren"De Telegraaf-verslaggever Mike Verweij denkt dat Ajax een aanzienlijk bedrag kan vangen bij een eventuele verkoop van Mika Godts. Verweij vergelijkt de Belgische speler met Kees Smit en Ismael Saibari om de potentiële waarde te illustreren. Hij geeft aan dat Godts tientallen miljoenen kan opleveren.

Read more »