Go Ahead Eagles kijkt vooruit na afloop paspoortgate; James en Margaret terug in selectie

Go Ahead Eagles is verheugd dat Dean James en Richonell Margaret weer speelgerechtigd zijn na de paspoortgate. Trainer Melvin Boel reageert op de situatie en blikt vooruit.

Go Ahead Eagles is opgelucht dat het hoofdstuk paspoortgate is afgesloten en kijkt vooruit. Dean James en Richonell Margaret zijn zaterdagavond tegen FC Groningen weer beschikbaar voor trainer Melvin Boel . De afgelopen weken waren James en Margaret onbedoeld de centrale figuren in de paspoortgate-affaire. De Indonesische back en de Surinaamse aanvaller mochten wekenlang niet voetballen en zelfs niet op het clubterrein komen.

Dit had uiteraard flinke gevolgen voor hun fysieke conditie en integratie in het team. Trainer Boel benadrukt in een interview met De Stentor de inspanningen die zijn verricht om de spelers toch fit te houden: 'Ze hebben uiteraard trainingsschema's gekregen en zo lieten we ze zo goed mogelijk trainen. Ze stuurden filmpjes naar onze performancecoach en deden verslag van hun trainingen'. Hij benadrukt dat er nauw contact was om hun conditie op peil te houden, maar erkent ook de beperkingen van individuele training. 'Dat was goed afgestemd. Maar individueel trainen en een beetje pielen met een bal is wel anders dan echt trainen', aldus Boel. \De periode dat James en Margaret buiten spel stonden, viel samen met de interlandperiode, wat de periode van afwezigheid verlengde. Boel benadrukt dat er voorzichtigheid geboden is bij de terugkeer van de spelers. De coach erkent de impact van de lange periode zonder wedstrijdritme en benadrukt dat er tijd nodig is om weer volledig terug te keren in de groep. 'Het is door de interlandperiode best wel een lange periode geweest, dus je moet er voorzichtig mee zijn. Het is logisch dat we ze de tijd geven om terug te keren bij de groep. Het is fijn om de jongens hier weer te zien, want ze maken deel uit van de familie. Voor hen is het een opluchting', aldus Boel. De coach heet beide spelers met open armen terug, gezien de sterke teamgeest binnen Go Ahead Eagles. Hij ziet hun terugkeer als een belangrijke versterking voor het team en de algehele sfeer. \Naast de terugkeer van James en Margaret, blikt Boel ook vooruit op de wedstrijd tegen FC Groningen. De coach en de club zijn gefocust op het sportieve aspect en willen de aandacht op het voetbal richten. De impact van de paspoortgate-affaire is gevoeld, maar de focus ligt nu op de toekomst. De club wil met volle kracht vooruit en de positieve aspecten benadrukken.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tim Geypens weer speelgerechtigd voor FC Emmen na paspoortproblemenTim Geypens kan weer voetballen voor FC Emmen nadat hij door een paspoortkwestie niet speelgerechtigd was. Hij heeft nu een tijdelijke verblijfsvergunning. Ook andere spelers zoals Richonell Margaret en Dean James mogen weer spelen.

Op jacht naar zijn vierde kassei krijgt Van der Poel weer Pogacar achter zich aanEen week na de Ronde van Vlaanderen, waar hij werd verslagen door de wereldkampioen, kijkt Mathieu van der Poel uit naar de kasseien.

Melvin Boel reageert op evaluatie Go Ahead EaglesMelvin Boel, coach van Go Ahead Eagles, reageert op de aankondiging van een evaluatie door directeur Jan Willem van Dop. Boel heeft zijn bedenkingen bij de manier waarop de evaluatie werd aangekondigd, maar respecteert Van Dops openheid. Hij focust zich op zijn eigen aanpak als trainer.

PEC: duidelijk beeldmateriaal van misdragende fans, hulp van KNVB aanstaandePEC Zwolle heeft een update gegeven over het onderzoek naar de misdragende supporters tijdens de IJsselderby. De Zwollenaren hebben alle beelden rondom het uitduel met Go Ahead Eagles opgevraagd en ze hebben het beeldmateriaal inmiddels ontvangen. Ook gaat een speciaal team van de KNVB helpen bij de opsporing.

Ruud Nijstad scoort en bezorgt FC Twente overwinningRuud Nijstad maakte zijn eerste doelpunt voor FC Twente, wat resulteerde in een 2-1 overwinning op FC Volendam. De achttienjarige verdediger, enthousiast over zijn goal en de steun van de fans, kijkt uit naar meer. De overwinning zet druk op NEC en Feyenoord.

Hoog aangeschreven voormalig Ajacied gratis op te pikken: 'Clubs kunnen een gokje wagen'Perr Schuurs kijkt zorgvuldig naar zijn volgende uitdaging in het betaald voetbal. Dat vertelt de 26-jarige verdediger in gesprek met De Telegraaf.

