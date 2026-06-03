Go Ahead Eagles break with trainer Melvin Boel after one season

Go Ahead Eagles and trainer Melvin Boel have parted ways with immediate effect. Despite satisfactory results, the collaboration did not fully meet expectations. The club expresses respect and appreciation for Boel. Potential successor Joseph Oosting is mentioned, but the club remains cautious.

De Go Ahead Eagles en trainer Melvin Boel hebben met onmiddellijke ingang uit elkaar gegaan. Dit betekent dat het avontuur van de 39-jarige trainer in Deventer na slechts één seizoen ten einde is.

Directeur Jan Willem van Dop van de club verklaart dat hoewel de behaalde resultaten naar tevredenheid waren, de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die beide partijen aanvankelijk hadden. Hij benadrukt dat dit niets af doet aan het respect en de waardering die de club voor Boel heeft. Melvin Boel kwam afgelopen zomer over van FC Dordrecht om Paul Simonis op te volgen.

Simonis vertrok naar de Duitse club VfL Wolfsburg nadat hij met Go Ahead Eagles de KNVB-beker had gewonnen en in de Eredivisie zevende was geworden. Door die goede prestaties kwalificeerde de ploeg uit Deventer zich voor de Europa League, waar het op indrukwekkende wijze zeven punten pakte. De vleugelverdediging en aanvallende stijl van Boel zorgden voor prettig voetbal, wat de supporters trok. Desondanks liep het in de Eredivisie minder soepel.

De spelers waren niet gewend aan het spelen van meerdere wedstrijden per week, wat de ploeg een zware opgave bezorgde. Tussen november en februari wonnen de Eagles achttien competitiewedstrijden op rij niet. Begin februari werd de spelersbus opgewacht na het gelijkspel tegen FC Volendam (1-1), waarna Boel de boze supporters te woord stond. Hoewel de negatieve spiraal later werd doorbroken en het team uiteindelijk de twaalfde plaats bereikte, bleek het onvoldoende voor Boel om zijn contract te verlengen.

Volgens het dagblad De Stentor staat Joseph Oosting als belangrijkste kandidaat om Boel op te volgen. Oosting, voormalig trainer van Vitesse, RKC Waalwijk en FC Twente, werd in mei ontslagen bij Royal Antwerp en is momenteel werkloos. Toch wil directeur Van Dop tegenover de NOS niet bevestigen of Oosting inderdaad de nieuwe trainer zal worden.

"We moeten verder, wij gaan op een goede manier ons werk doen", aldus Van Dop. De toekomst van de trainerpositie bij Go Ahead Eagles blijft dus onzeker, maar de club wil rustig en gestructureerd verder





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