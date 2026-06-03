Go Ahead Eagles beëindigt samenwerking met trainer Melvin Boel

Go Ahead Eagles en trainer Melvin Boel hebben met onmiddellijke ingang besloten hun samenwerking te beëindigen. Na één seizoen vertrekt de 39-jarige coach, ondanks een indrukwekkende Europese veldtocht. Clubdirecteur Jan Willem van Dop verklaart dat de verwachtingen niet geheel aansloten. Joseph Oosting wordt gezien als favoriet voor de opvolging.

Go Ahead Eagles heeft zojuist ont binding met trainer Melvin Boel verbreken. De 39-jarige coach vertrekt met onmiddellijke ingang, waarmee zijn avontuur bij de club uit Deventer na slechts één seizoen ten einde komt.

Directeur Jan Willem van Dop legt de beslissing uit: "Hoewel de behaalde resultaten naar tevredenheid zijn, is gebleken dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die beide partijen vooraf hadden. Dat neemt niets weg van het respect en de waardering die wij voor Melvin hebben.

" Boel kwam afgelopen zomer over van FC Dordrecht om Paul Simonis op te volgen, die na het behalen van de beker en een zevende plek in de eredivisie naar VfL Wolfsburg vertrok. Onder leiding van Boel boekte Go Ahead een indrukwekkende Europese veldtocht: de ploeg pakte zeven punten in de Europa League. Desondanks liep het in de nationale competitie niet altijd even vlot.

De spelers waren niet gewend om meerdere wedstrijden per week te spelen, wat leidde tot een lastige periode. Van november tot februari liep de club achttien wedstrijdenlang zonder overwinning. Ook het incident begin februari, toen Boel de boze supporters te woord moest staan na het gelijkspel bij FC Volendam, zorgde voor negatieve publiciteit. Wel wist de trainer de neerwaartse spiraal te doorbreken en de ploeg naar een twaalfde plaats te loodsen, maar dat bleek onvoldoende om zijn contract te verlengen.

Volgens het dagblad De Stentor staat Joseph Oosting hoog op de lijst van potentiële opvolgers. De ervaren coach, eerder verbonden aan Vitesse, RKC Waalwijk en FC Twente, werd in mei ontslagen bij Royal Antwerp en is momenteel werkloos. Op vraag van de NOS wilde directeur Van Dop niet bevestigen of Oosting inderdaad de nieuwe trainer wordt: "We moeten verder, wij gaan op een goede manier ons werk doen.

" Tot slot werd vermeld dat een eventueel herhaling van het zuidelijke derby tussen NAC en Go Ahead vooralsnog niet op het programma staat, terwijl de zaak rond voetballer James door de aanklager zal worden herbeoordeeld





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