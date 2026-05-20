Glijbaan van zwembad De Watergeus voorlopig buiten gebruik vanwege herhaalde problemen en faillissement van fabrikant

Vanwege herhaalde problemen met de honderd meter lange glijbaan van zwembad De Watergeus in Zoetermeer blijft deze voorlopig buiten gebruik. Er zijn juridische discussies en het faillissement van de fabrikant. Inmiddels loopt een juridisch traject over wie verantwoordelijk is voor de problemen.

De honderd meter lange glijbaan van zwembad De Watergeus in Zoetermeer blijft voorlopig buiten gebruik. De gemeente is wel van plan de waterglijbaan te laten repareren, maar dat gaat nog wel even duren door juridische discussies en het faillissement van de fabrikant.

Het zwembad kampt sinds de opening in 2024 met problemen. Bij een herkeuring bleek dat de Challenger te hard gaat, waardoor het onveilig wordt in één specifieke bocht. Tijdens de keuring werd ook ontdekt dat er scheuren zitten in het laatste deel van de glijbaan. Volgens de gemeente is nog altijd onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de problemen.

De aannemer van het nieuwe zwembad zegt niet aansprakelijk te zijn, waardoor inmiddels een juridisch traject loopt. De gemeente had gehoopt samen met de aannemer en de fabrikant tot een oplossing te komen. Maar dat overleg kwam stil te liggen nadat de fabrikant niet meer kan worden gevraagd de Challenger te herstellen. Ook het onderhoudscontract voor de andere glijbanen en het waterspraypark is buiten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wijzigingen In De Openbare Ruimte Zwembad De Watergeus Waterglijbaan Challenge Problemen Herkeuring Juridische Discussies Faillissement Fabrikant Verantwoordelijkheid Ontvangstionele Shorthand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bezoekers kritisch op overgenomen winkelcentrum: 'Alles draait om eten'Vorig jaar juni kreeg winkelcentrum Stadshart Zoetermeer een nieuwe eigenaar.

Read more »

Politie voert invallen uit in Oisterwijk en Tilburg vanwege verdenking van delictenOfficiele berichten schrijven

Read more »

Jaar na miljoenenovername winkelcentrum: 'Alles gaat kapot'Vorig jaar juni kreeg winkelcentrum Stadshart Zoetermeer een nieuwe eigenaar.

Read more »

Zwollenaar vrijgespraakt van oplichting oudere man in Emmeloord vanwege gebrek aan bewijsMan, 21, in Zwolle is vrijgesproken van bankmedewerkerfraude in Emmeloord na eerdereலாad tegen de officier van justitie. Volgens de rechter en de advocaat van de verdachte was er onvoldoende bewijs om een veroordeling uit te brengen.

Read more »