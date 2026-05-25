Gjivai Zechiël keert terug bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem

Willem van Hanegem, voormalig topvoetballer, denkt dat Gjivai Zechiël, een 21-jarige middenvelder, moeiteloos kan meespelen bij Feyenoord. Zechiël keert deze zomer terug van een verhuurperiode bij FC Utrecht en maakte in de finale van de play-offs tegen Ajax geen slechte indruk. Van Hanegem vindt FC Utrecht vooral 'afwachten' tegen Ajax en vindt het normaal dat de rechtspoot nu een kans krijgt bij Feyenoord. Als Feyenoord hem niet terug wil, kan hij waarschijnlijk worden vervangen door een paar geweldige middenvelders.

Gjivai Zechiël kan moeiteloos mee bij Feyenoord . Dat denkt Willem van Hanegem, zo laat hij optekenen in zijn column namens het. De 21-jarige middenvelder keert deze zomer terug van een verhuurperiode bij FC Utrecht.

Zechiël maakte in de finale van de play-offs tegen Ajax geen slechte indruk. De geboren Rotterdammer scoorde in de verlenging en benutte zijn strafschop in de penaltyserie. Van Hanegem vond FC Utrecht vooral 'afwachten' tegen Ajax.

'Zechiël was wat mij betreft een uitzondering. Ook hij speelde geen vlekkeloos duel, maar hij is erg gegroeid.

'vindt het normaal dat de rechtspoot nu een kans gaat krijgen onder Robin van Persie bij Feyenoord. 'Als ze hem niet terug willen, halen ze waarschijnlijk een paar geweldige middenvelders. Want met het niveau van het huidige Feyenoord kan hij echt moeiteloos mee', vindt Van Hanegem.

'Dat ze misschien niet op hun knieën lagen om hem terug te laten keren, hoeft ook geen probleem te zijn. Een jaar geleden lagen Feyenoord en Van Persie wel krom om Sem Steijn te halen. Dat was snel voorbij. Het gaat vaak snel in het voetbal', sluit de topvoetballer van weleer af





