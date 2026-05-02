Givairo Read focust op Feyenoord en laat WK-droom los

Givairo Read geeft aan geen rekening meer te houden met een plek in de WK-selectie van Ronald Koeman en concentreert zich volledig op zijn prestaties bij Feyenoord, met als doel kwalificatie voor de Champions League.

Givairo Read , de talentvolle rechtsback van Feyenoord , heeft in een recent gesprek aangegeven dat hij zich niet langer focust op een mogelijke selectie voor het aankomende Wereldkampioenschap voetbal onder leiding van bondscoach Ronald Koeman .

Na een langere periode van afwezigheid keerde Read afgelopen weekend terug bij de Rotterdamse club, maar hij lijkt realistisch over zijn kansen om deel uit te maken van de WK-selectie. Read geeft aan dat hij het WK niet actief in zijn gedachten houdt en benadrukt dat hij nog nooit eerder deel uitmaakte van een WK-selectie. Hij erkent de aanwezigheid van sterke concurrenten op zijn positie, wat zijn verwachtingen tempert.

Desondanks sluit hij niet uit om het toernooi als toeschouwer te volgen. De concurrentie voor een plek als rechtsback in het Nederlands elftal is momenteel aanzienlijk. Spelers als Denzel Dumfries, die uitkomt voor Inter Milaan, Jeremie Frimpong van Liverpool en Lutsharel Geertruida, actief bij Sunderland, staan boven Read in de pikorde. Read erkent de kwaliteiten van deze spelers, in het bijzonder Dumfries, die hij beschouwt als een belangrijke speler voor het nationale team.

Hij benadrukt dat hij zijn eigen moment zal krijgen wanneer de tijd daarvoor rijp is, maar voor nu richt hij zich volledig op zijn prestaties bij Feyenoord. Read wil geen sprake hebben van pech, maar accepteert de realiteit van de huidige situatie. Hij is vastbesloten om te werken aan zijn ontwikkeling en te wachten op een nieuwe kans om zich te bewijzen.

De focus ligt nu op het leveren van consistent goede prestaties voor Feyenoord, met als doel de club naar de Champions League te leiden. Read benadrukt het belang van de Champions League-kwalificatie voor Feyenoord. Hij ziet het bereiken van de groepsfase van de Champions League als een cruciale stap voor de club en de spelers. Hij is ervan overtuigd dat deelname aan de Champions League een positieve impact kan hebben op zowel de club als de individuele spelers.

Read voelt de motivatie en het vuur bij alle spelers om dit doel te bereiken. Hij merkt op dat iedereen binnen de selectie zich bewust is van de potentiële voordelen van Champions League-voetbal. De recente prestaties van Feyenoord geven Read hoop en hij is ervan overtuigd dat de ploeg in staat is om de goede lijn voort te zetten. Hij benadrukt het belang van consistentie en het vasthouden aan de positieve dynamiek die de laatste weken is ontstaan.

Read is optimistisch over de toekomst en gelooft dat Feyenoord in staat is om grote dingen te bereiken, te beginnen met de kwalificatie voor de Champions League. Hij ziet zichzelf als een belangrijk onderdeel van dit succes en is vastbesloten om zijn steentje bij te dragen. De terugkeer naar Feyenoord voelt goed en hij is blij om weer op het veld te staan en te kunnen bijdragen aan het team





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Givairo Read Feyenoord WK Wereldkampioenschap Ronald Koeman Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronald de Boer vol lof over Oranje-international: 'Dat geeft de waardering aan'Frenkie de Jong heeft zijn 293ste wedstrijd voor FC Barcelona gespeeld. Daarmee is hij nu de Nederlander met de meeste wedstrijden voor de Catalaanse club. De 28-jarige middenvelder neemt het record over van Philip Cocu en daarover is Ronald de Boer zeer te spreken.

Read more »

Feyenoord beloont ontwikkeling van 17-jarig talent met openbreken contractFeyenoord heeft het contract van talent Boaz Plantinga opengebroken en verlengd. Dat laten de Rotterdammers weten via de officiële kanalen. De zeventienjarige lag nog vast tot medio 2028, maar staat nu tot medio 2029 onder contract.

Read more »

Van Persie is lyrisch en ziet speler Feyenoord Europese top halenRobin van Persie is bij Feyenoord zeer te spreken over de ontwikkeling van Givairo Read. De trainer van de Rotterdammers is er zelfs van overtuigd dat de rechtsback de stap naar de Europese top op termijn aankan.

Read more »

Advocaat redder in nood bij Feyenoord: 'Redt de carrière van trainer Van Persie'Dick Advocaat is de redder van de trainerscarrière van Feyenoord-trainer Robin van Persie. Dat is de conclusie van Wim Kieft. Sinds Advocaat de oefenmeester van de Rotterdammers adviseert, begint de stadionclub steeds meer punten te pakken.

Read more »

Buijs geeft 'donderpreek' voor Feyenoord-affiche: 'Dat probeer ik mee te geven'Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs heeft enkele dagen vóór de wedstrijd tegen Feyenoord een 'donderpreek' gehouden. Dat schrijft De Limburger vrijdag. De trainer wil hiermee vooral waken voor afleiding in de selectie.

Read more »

Feyenoord-parel niet bezig met WK-voetbal: 'Dat zit helemaal niet in mijn hoofd'Givairo Read is totaal niet bezig met het WK-voetbal, zo laat de negentienjarige vleugelverdediger van Feyenoord weten in een interview met ESPN. Read was drie maanden geblesseerd, maar zit zondag weer bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met Fortuna Sittard.

Read more »