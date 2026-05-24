Girona valt in La Liga na drie jaar, Mallorca ambitiër z'nherplaatsing naar Segunda División

Girona buigt in de La Liga na drie jaar plotseling op de laatste speeldag voor tegen concurrent Elche, belangrijke nederlaag in de strijd om de beste acht van het seizoen. Real Mallorca moet eveneens een stap terug doen en komt na de zomer uit naar de Segunda División. De Catalaanse club is ambitieus in haar herplaatsing naar het hoogste niveau in Spanje, maar slaagde er tot nu toe niet in om de landstitel te verslaan.

In Spanje is voor Girona na drie jaar het doek gevallen in de La Liga. Zonder Daley Blind en Donny van de Beek kwam Girona op de laatste speeldag thuis tegen concurrent Elche niet verder dan 1-1, te weinig voor handhaving.

Real Mallorca moet ondanks een 3-0 overwinning op het al gedegradeerde Real Oviedo eveneens een stap terugdoen en komt na de zomer ook uit in de Segunda División. Girona had aan een zege op concurrent Elche genoeg gehad, maar kwam kort voor rust op achterstand door een doelpunt van Álvaro Rodríguez, die zich knap vrij speelde en hard uithaalde. Aanvoerder Arnau Martínez bracht Girona in een rebound al snel in de tweede helft weer langszij.

De jacht op de winnende goal leverde de thuisploeg nauwelijks kansen op. In de tachtigste minuut trof invaller Thomas Lemar met een vlammend schot nog wel de lat. Daley Blind, die de vorige drie wedstrijden bankzitter was, zat zaterdagavond niet bij de selectie en Donny van de Beek bleef op de bank. De middenvelder is net hersteld van een zware achillespeesblessure





