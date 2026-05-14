Girona pakt mogelijk cruciaal punt tegen degradatie

Girona heeft donderdagavond een mogelijk cruciaal punt gepakt in de strijd tegen degradatie. Het elftal van Míchel , naar verluidt de belangrijkste kandidaat voor het hoofdtrainerschap bij Ajax , speelde met 1-1 gelijk tegen Real Sociedad .

Waar de spanning er in de Spaanse top al vanaf is (FC Barcelona is kampioen), is het in de staart van La Liga spannender dan ooit. Real Oviedo is al gedegradeerd, maar Levante, Mallorca, Elche, Alavés, Espanyol en nog meer clubs strijden om lijfsbehoud. Datzelfde geldt ook voor Girona, dat donderdagavond bezoek kreeg van bekerwinnaar Sociedad. Het begin was niet goed.

Na 27 minuten spelen kwamen de bezoekers uit Baskenland op voorsprong. Jon Martín scoorde. Girona ging daarna naarstig op zoek naar de gelijkmaker. De ploeg van Míchel had veel meer balbezit en loste veel meer schoten, maar kreeg de bal maar niet tegen de touwen.

Tot aan minuut 65. Toen tekende de ervaren spits Cristhian Suani voor de belangrijke 1-1. Daar bleef het bij. Girona, waar Daley Blind negentig minuten op de bank zat, klimt door het gelijkspel naar plek vijftien.

Die plek betekent handhaving in La Liga, maar veilig is de club nog niet. Er zijn immers nog twee wedstrijden te gaan voor het elftal van Míchel, die buiten Ajax ook in beeld zou zijn bij Bayer Leverkusen.

