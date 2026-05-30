Giro: vrouwen starten met sprintersrit, mannen met bergrit

De Giro begint vandaag voor de vrouwen met een sprintersrit van 139 kilometer en voor de mannen met een bergrit. Lorena Wiebes is favoriet voor de roze trui bij de vrouwen en Jonas Vingegaard voor de eindzege bij de mannen.

Zowel de mannen als de vrouwen stappen vandaag op de fiets in de Giro :Vrouwen: etappe 1, een vrijwel vlakke 139 kilometer lange sprintersrit En pakt Wiebes direct het roze?

De Nederlandse sprintster is lastig te verslaan in een massaspurt Updates gepusht krijgen? Tik op het belletje! Arensman was niet al te beteuterd na de koninginnenrit van vrijdag waar hij tijd verloor op concurrent Hindley. De Nederlander geeft zich nog niet over, zei hij later.

Het klassement in de Giro op de ochtend van rit 20 Zo hadden ze 'm vooraf gedroomd bij de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike: Vingegaard die moeiteloos het roze behoudt en superknecht Kuss die eens voor eigen kans mocht gaan en de ritzege pakt. Een perfecte dag in de Dolomieten. Voor de Nederlandse Ineos-renner Thymen Arensman verliep de dag minder lekker. Hij zakt van plek drie naar plek vier in het algemeen klassement.

Bij de ene koers valt vandaag de beslissing, bij de andere beginnen ze pas net. Maar ze fietsen beiden door Italië. In het mannenpeloton gaan ze nog een keer de hoge bergen in en zal rozetruidrager Jonas Vingegaard zijn eerste Giro-eindzege gaan veiligstellen. En kan Thymen Arensman nog het podium halen, nadat hij gisteren wegzakte naar plek vier?

Bij de vrouwen jaagt een hongerig peloton op de eerste roze trui. Met Lorena Wiebes als grote favoriet voor de ritzege. De mannen vertrekken om 10.50 uur en finishen naar verwachting vanaf 15.40 uur. De vrouwen vertrekken om 15.30 uur en finishen naar verwachting vanaf 18.30 uur.

