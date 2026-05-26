Giro: Van der Lee en Van den Broek strijden voor bergtruidrager

De 16de etappe in de Giro is een bergrit van 113 kilometer van Bellinzona naar Carì. Een korte explosieve bergrit met kansen voor vluchters als ze de favorieten op de zware slotklim kunnen afhouden. Jardi van der Lee en Frank van den Broek strijden voor de bergtruidrager.

Na de top van de eerste klim is een serieuze kopgroep gevormd, met de namen die je vooraf zou verwachten. En met twee Nederlanders: Van den Broek en Van der Lee! Jardi van der Lee had zulke grote plannen vanochtend, maar de negen bergpunten op de top van Torre zijn voor Giulio Ciccone. En die gaat zo virtueel voorbij de Nederlander in het bergklassement.

Einer Rubio pakt er vier, Chris Harper twee en Frank van den Broek eentje. Als Van der Lee het blauw wil behouden, dan moet hij bij de volgende beklimmingen veel punten pakken. Dat kan wel, want hij is mee. Er liggen negen bergpunten klaar op de top van dit klimmetje en dus zien we Ciccone met blauwetruidrager Van der Lee in zijn wiel.

Dat vindt Ciccone niet leuk, dus die gebaart alweer. Dat het hard gaat blijkt wel uit de mannen die aan de achterkant van het peloton moeten lossen. De hardrijders die net op kop van het peloton beukten gaan er een voor een af: Milan, Sobrero en Walscheid (Lidl-Trek), Bjerg (UAE-Emirates) en ook paarsetruidrager Paul Magnier (Soudal-Quickstep). Zij gaan een zware dag tegemoet.

Groenewegen houdt nog net stand in de staart van het peloton en zal de top van dit korte klimmetje wel gaan halen. Het groepje met Van der Lee heeft op de klim naar Torre de oversteek gemaakt, samen met onder anderen Narvaéz, Christen en Arrieta (de hele ploeg van UAE-Emirates minus Bjerg dus). De renners zijn op de lokale lus van 22 kilometer en daarin twee beklimmingen, een typische lus voor een WK.

Nu werd in 1996 het WK wielrennen in deze regio gehouden, maar dan op vergelijkbare lussen met terugkerende korte klimmetjes rond Lugano. Johan Museeuw werd die dag wereldkampioen door de sprint te winnen van dé man van de streek, Mauro Gianetti. Michele Bartoli werd derde voor Axel Merckx. Over die laatste hebben we een nieuwtje, maar daarover later meer.

In de koers probeerde Igor Arrieta namelijk naar de kopgroep te springen. Dat lukte niet alleen, maar even later met een groepje wel. En daarbij zit ook Van der Lee! De kopgroep gaan op weg naar de eerste beklimming van de Torre, een klim van 4,7 kilometer à 5,6 procent gemiddeld.

En daar gaan we zeker renners zien die de oversteek naar de kopgroep gaan maken, want Van den Broek en co hebben slechts 0.29 voorsprong op dat peloton. In dat peloton zien we Lidl-Trek (met sprinter Jonathan Milan als luxe tempomaker voor de kansen van Cicconen) en UAE-Emirates (dat vermoedelijk Narváez punten wil laten pakken bij de tussensprint later deze etappe) heel hard op kop beuken.

Het gaat gigantisch hard in deze openingsfase met snelheden tegen de 60 kilometer per uur, want iedereen lijkt wel in de vroege vlucht te willen. Een groep van acht heeft een gaatje geslagen met opnieuw Jacobs, maar ook Diego Ulissi, Ludovico Crescioli, Nelson Oliveira, Tim Torn Teutenberg, Manuele Tarozzi, Markel Beloki én Frank van den Broek.

Van den Broek - die je vast nog kent van zijn fantastische openingsrit van de Tour de France twee jaar geleden toen hij ploegmaat Romain Bardet aan de ritzege én het geel hielp - kampt sinds een valpartij op de eerste dag in Bulgarije met een ontwrichte schouder en is op 3 uur 49 minuten en 50 seconden de rodelantaarndrager deze Giro. De eerste aanvaller van de dag is de man in het blauw: Jardi van der Lee!

Hij rijdt weg met Tim Naberman van Picnic-PostNL en Johan Jacobs van Groupama-FdJ. Maar het peloton volgt op korte afstand, aangevoerd door Max Walscheid van Lidl-Trek. Dat doet hij natuurlijk voor Giulio Ciccone. Twee renners gaan we niet zien aan de start van de derde week.

Sprinter Pascal Ackermann (Jayco-AlUla) is ziek en heeft zich teruggetrokken. En Enrico Zanoncello (Bardiani) mag niet meer van start. De Italiaanse sprinter deelde zondag in de rit naar Milaan een kopstoot uit aan Robert Donaldson, die daardoor ten val kwam. De ingezoomde beelden lieten weinig aan de verbeelding over, maar wie het volledige beeld heeft gezien weet dat Zanoncello zelf ook geduwd werd en misschien wel geen keuze had om zijn evenwicht te bewaren.

Zelf was hij het in ieder geval niet eens met zijn diskwalificatie, zo bleek uit een bericht dat hij op Instagram plaatste. Bekijk hieronder zijn bericht (vertaald in het Nederlands). Een korte explosieve rit, met de weg die vrijwel vanuit de start omhoog loopt. Dat betekent dat de rollers weer zoemen voor de start in Bellinzona!

Ook Jonas Vingegaard, die met een glimlach toekijkt hoe Tim Rex nu al zijn inmiddels beroemde T-Rex-gezicht trekt. Jardi van der Lee, de 24-jarige Schiedammer die via zijn prestaties op Zwift om coronatijd een contract kreeg bij het Amerikaanse EF Education-Easypost, genoot zondag van zijn eerste dag in een leiderstrui in een grote ronde. Dat wil hij graag zo lang mogelijk blijven doen. Sterker, zijn ambities zijn nog grote





