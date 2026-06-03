Giro d'Italia Women: Van der Breggen start in het roze

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Van der Breggen start in het roze, Reusser (+1.04) en Vollering (+1.10) zijn de eerste achtervolgers. De Zweedse Caroline Andersson (Liv-AlUla-Jayco) is als eerste over de top van de Passo Tre Croci gekomen en verzamelt zo tien punten voor het bergklassement. Anna van der Breggen gaat daarin aan de leiding met 27 punten. Caroline Andersson crests de eerste QOM sprint op de Passo Tre Croci (56.1 km), nemen de maximale bergpunten.

De kopgroep heeft inmiddels de top gerond en is zelfs alweer bijna beneden. De kopgroep is nog maar met twintig rensters, want sprintster Lara Gillespie en helaas ook Marit Raaijmakers hebben moeten lossen. De voorsprong van het peloton loopt richting de vier minuten en dat is best veel gezien de gebundelde kracht in die kopgroep.

Opvallend is dat alle klassementsrenners een vooruitgeschoven pion hebben: Van der Breggen heeft Cavallar in de kopgroep, Reusser heeft Meijer, Vollering heeft Dickson, Niedermaier heeft Ludwig. Trinca Colonel, Longo Borghini en De Vries hebben zelfs twee vooruitgeschoven pionnen met respectievelijk Andersson en Gontova en Gasparrini en Magnaldi en Bunel en Chaldonova. Op de Passo Tre Croci (eerste categorie) wordt de kopgroep van 22 ongetwijfeld uitgedund.

Kort voor het olympische Cortina d'Ampezzo, waar in februari nog de Winterspelen plaatsvonden, is een grote kopgroep van liefst 22 rensters gevormd. Daarin zes Nederlandsen, die allemaal een bijzonder verhaal hebben. Kingma liet haar droom niet varen en koos bewust voor het kleine Toscaanse ploegje Aromitalia-Vaiano, om via een wildcard aan Strade Bianche, Milaan-Sanremo en vooral de Giro te kunnen deelnemen. Dat is gelukt, nu wil ze zich bergop bewijzen.

Meijer bleek een meer dan gemiddeld klimtalent. Zo werd ze in 2024 11de in de Giro en 13de in de Tour. En dat terwijl ze ook nog een avond in het ziekenhuis in Nancy moest doorbrengen na een valpartij. Collega Rens Went was daarbij en schreef- voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden.

Maar ook op de weg staat ze haar mannetje. Zo won ze al drie etappes in de Giro en in 2021 ook het bergklassement en was al eens 4de, 6de en 7de in het eindklassement. De officiële start ligt inmiddels al 14 kilometer achter ons en de rensters hebben al een eerste voorproefje gehad van wat hen vandaag te wachten staat.

De klim naar Pieve di Cadore (5 km à 5,4 procent) telt niet mee voor het bergklassement, maar zal aan het einde van de rit toch in de kuiten geslopen zijn. Het is Visma-Lease a Bike dat tempo maakt





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