Giro d'Italia Women: Van der Breggen behoudt roze in zware vijfde etappe

De vijfde etappe van de Giro d'Italia Women was een bergrit vol actie, met Anna van der Breggen die het roze tricot wist te behouden ondanks felle aanvallen van Marlen Reusser en Demi Vollering.

De vijfde etappe van de Giro d'Italia Women was een loodzware bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Met twee beklimmingen van de eerste categorie en een spectaculaire finale vol korte, steile klimmetjes, was het een dag vol strijd en strategie.

Anna van der Breggen startte in het roze, maar Marlen Reusser en Demi Vollering lagen op slechts een minuut achterstand, klaar om toe te slaan. De kopgroep bestond uit vijf rensters: Benito, Bunel, Gonova, Dickson en Cavallar. Ze begonnen aan de korte maar steile Costa-klim, die twee keer beklommen moest worden in de finale.

Het verschil met de favorieten smolt als sneeuw voor de zon, want de groep met Van der Breggen en Vollering zat al snel op slechts 18 seconden. De vraag was of de koploopsters hun rol als satellietrensters zouden vervullen. Laura Dickson pakte de bergpunten op de tweede klim, gevolgd door Cavallar en Gontova. Mareille Meijer liet zich terugzakken naar de groep met favorieten om tempo te maken voor haar kopvrouw Marlen Reusser.

Ze bewees haar waarde als satellietrenster, maar haar tempo veroorzaakte problemen voor Monica Trinca Colonel, de kopvrouw van Liv-AlUla-Jayco. Vooraan hield Nadia Gontova stand in de kopgroep, die was uitgedund tot vier rensters: Cavallar, Bunel, Dickson en Gontova. Na een aanval van Reusser, die een gat sloeg bij de andere favorieten, verhoogde Vollering het tempo. Ze passeerde de teruggevallen Meijer alsof ze stilstond, maar Van der Breggen beet zich vast in het wiel.

Femke de Vries, Trinca Colonel, wereldkampioene Magdeleine Vallières en Elisa Longo Borghini kwamen terug, maar Longo Borghini moest lossen. Vier kilometer onder de top plaatste Reusser een aanval, zittend op haar zadel, en sloeg een mooi gat. Van der Breggen moest passen. Eindelijk kwamen er bewegende beelden en de lont vloog in het kruitvat van de kopgroep.

Deze dunde uit tot zeven rensters, met nog één Nederlandse: Lucinda Brand. De anderen waren Dickson, Bunel, Chladonova, Cavallar en Benito. Meijer, Knaven, Kingma, Kraak, De Jong en Raaijmakers waren gelost. Marit Raaijmakers vocht zich terug in de afdaling, en Amber Kraak stak over vanuit het peloton naar de kopgroep.

Zeven Nederlanders waren voorin, maar de zwaarste klim kwam nog: Passo di Sant-Antonio. Caroline Andersson passeerde als eerste over de Passo Tre Croci, pakte tien bergpunten en werd gevolgd door Cavallar en Faulkner. Van der Breggen leidde in het bergklassement met 27 punten. Mirre Knaven plaatste een aanval op de klim, maar werd teruggepakt.

De kopgroep, met twintig rensters, had een voorsprong van bijna vier minuten op het peloton. Alle klassementsrenners hadden een pion vooruit: Van der Breggen met Cavallar, Reusser met Meijer, Vollering met Dickson, etc. De spanning bleef tot de finish





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Women Anna Van Der Breggen Bergrit Wielrennen Etappe 5

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vijfde etappe Giro d'Italia Women: bergrit met spectaculaire finaleDe vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Read more »

Giro d'Italia Women: De vijfde etappe is een bergrit van 146 kilometerDe vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Read more »

Nederlandse rensters in de kopgroep tijdens de vijfde etappe van de Giro d'Italia WomenTijdens de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women zijn Nederlandse rensters in de kopgroep. Aromitalia-Vaiano's Kingma, Meijering en De Jong zijn de Nederlandse rensters die deelnamen aan de etappe. Ze zitten in de kopgroep van 22 rensters die de etappe aan het begin af zijn gestart. De etappe is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Read more »

Giro d'Italia Women: Van der Breggen start in het rozeDe vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Read more »