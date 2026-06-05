Giro d'Italia Women: Marjolein van 't Geloof en de roze trui in de aanval

De Giro d'Italia Women nadert zijn slotweekend, maar eerst nog een aanloopje dwars over de Po-vlakte en in de finale even de noordelijkste Apennijnen in. De roze trui, Marianne Vos, is terug in het peloton na een val. Wat gaat deze val betekenen in de strijd met Vollering?

Het slotweekend van de Giro d'Italia Women komt eraan, maar eerst nog een aanloopje dwars over de Po-vlakte en in de finale even de noordelijkste Apennijnen in.

De roze trui is terug in het peloton. Dat is al met al snel gegaan. Veel energie zal het niet hebben gekost, maar wat gaat de val betekenen tijdens het slotweekend in de strijd met Vollering? Het is niet de Giro van Marlen Reusser.

De Zwitserse was al gevallen in de eerste rit en lag net ook bij de grote crash in het peloton. En op Eurosport wordt gemeld dat ze in de achtervolging op de groep Van der Breggen nóg een keer is gevallen. In de herhaling is te zien dat Van der Breggen hard met haar zij op het asfalt klapt. Ziet er niet goed uit.

Ze blijft even stil liggen, maar krabbelt even later op. En als ze eenmaal staat ziet ze er niet al te gehavend uit. Dat lijkt een meevaller. Het had veel slechter kunnen aflopen.

Ze heeft drie, vier ploegmaatjes in de buurt om haar weer vooraan in het peloton te brengen. In dat peloton houden de vrouwen van Lidl-Trek overigens niet in, want de jacht op de kopgroep is nog altijd in volle gang. Van der Breggen zal wel terugkeren vooraan - de achterstand is ruim een minuut - maar ideaal is het allemaal niet. En belangrijker: wat gaat deze klap voor het lichaam betekenen in de bergen zaterdag en zondag...?

Oei, een grote crash in het peloton. En Van der Breggen ligt erbij. Dat ziet er in eerste instantie niet goed uit. Maar de roze trui staat op, sjort wat aan haar fiets, praat in haar microfoontje en stapt weer op.

Er lagen meerdere SD Worx-ploeggenoten bij. Huge crash in the peloton. The Maglia Rosa is down. .

Maxi caduta nel gruppo: coinvolta anche la Maglia Rosa. #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW De 30-jarige Nederlandse Marjolein van 't Geloof rijdt straks al bijna 100 kilometer in de aanval met haar vier medevluchtsters. Voor niet iedereen zal zij even bekend zijn. Of je moet vorig jaar het NK gravel hebben gekeken, waar ze vijfde werd.

Of het NK op de weg, waar ze tiende werd. Het is logischer als je haar kent uit Gent-Wevelgem van vorig jaar. In die voorjaarsklassieker eindigde de Dirkslandse als vierde achter winnares Wiebes, Balsamo en Kool, maar vóór Consonni en Gillespie. Sprinten kan ze wel.

Toch is ze er deze Giro nog niet aan toegekomen. Van 't Geloof, die dit jaar debuteert voor de Baskische ploeg Laboral Kutxa, rijdt prima rond dit seizoen. Ze won in januari een rit in de Ronde van El Salvador en een paar dagen later in datzelfde land ook een eendagskoers. Haar tweede en derde zege uit haar carrière, nadat ze in 2022 de Grote Prijs Beerens had gewonnen.

Dit voorjaar eindigde ze ook al als 8ste in de Ronde van Brugge en 6de in de Scheldeprijs. Het gaat nu toch wel hard met de voorsprong van de vijf vooraan. Nu zijn er plots nog maar zes minuten over. De voorsprong loopt gestaag terug, maar heel hard gaat het nog niet.

Met nog 70 kilometer te gaan, is het gat nog 7 minuten. Dat klinkt misschien veel, maar met die ene beklimming nog te gaan, kan er veel gebeuren. In het peloton is het tempo omhoog gegaan, waardoor de voorsprong van de vijf koploopsters iets slinkt. Maar niet veel hoor.

Het liep tegen de 9 minuten, nu is het ruim 8 minuten. Die achtervolging heeft weinig zin meer. Fiorin (Laboral Kutxa) en Clay (Picnic-PostNL) hebben het opgegeven en zijn terug in het peloton. La Bella en Serena rijden nog ergens in het niemandsland tussen de kopgroep en het peloton.

Een enorm gat hebben de vijf koplopers nu op het peloton. Het gaat naar de negen minuten. Mogen ze al stiekem hopen dat ze de kans krijgen op de dagzege? Terwijl de kopgroep intussen al bijna 7 minuten te pakken heeft op het peloton, is het tijd om even te kijken wat de rensters vanochtend bij de start eigenlijk dachten van de dag.

Maggie Coles-Lyster, nummer twee uit de rit van gisteren, wil meer, maar zal ook moeten kijken naar hoe de race zich ontvouwt.





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