Giro d'Italia Women: Kroniek van een dramatische etappe met crashes en klassementschaos

Een gedetailleerd verslag van deGiro d'Italia Women etappe die getekend werd door crashes, een val van de roze truiardraagster en de strijd aan de kop. Lees meer over de ontwikkelingen op de Pietragavina en de impact op het klassement.

Het slotweekend van de Giro d'Italia Women nadert, maar eerst staat er nog een rit op het programma die dwars over de Po-vlakte voert en in de finale de noordelijkste Apennijnen也要.

De top van de Pietragavina is bereikt en het peloton duikt de afdaling in. Vollering positioneert zich al vooraan. Balsamo zit knap in haar wiel. Ook Van der Breggen is alert.

Met nog 1,5 kilometer tot de top moet er nu toch wel iemand gaan aanvallen als je nog iets wilt bereiken. Of zien de aanvallers het niet voor zich? De wind staat ook voornamelijk tegen in de 27 resterende kilometers vanaf de top. Dan wordt het misschien ook wel lastig.

Voor het klassement is er nog geen actie geweest. Geen strijd nog tussen Van der Breggen en Vollering. Dat zal morgen wel komen. Van de kopgroep van vijf zijn er nog maar drie over.

Van 't Geloof is geflenst. Jackson, Pegolo en Segato zijn nog over. Het is maar de vraag of ze wel eerder bovenkomen dan het peloton. Het gat is nog maar 45 seconden.

En weer een crash in het peloton. Die ontstond nadat er voorin een Lidl-Trek-renster - was het Lucinda Brand? - uit haar pedaal schoot. Voorin blijft iedereen op de fiets, maar achterin het peloton ontkomen ze niet aan het remmen van de rensters ervoor.

Geen harde valpartij, iedereen kan doorgaan, maar het is duidelijk: blijven opletten. Vlak voordat de klim begint, lost Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) al op. Zij gaat in elk geval niet meedoen voor de ritzege als er gesprint wordt. De finale is begonnen, kunnen we nu wel zeggen.

De rensters beginnen aan de klim van de dag. Niet steil, wel lang, maar het tempo is de hele dag al behoorlijk hoog geweest dus er kunnen nog best wat verschillen gemaakt worden. In aanloop naar de klim is er geduwd en gedrongen voor de beste positie. Bovendien komt er zo een tussensprint, maar voor dat moment gaat het peloton de vluchtsters niet terugpakken.

De Pietragavina, de enige klim van de dag, doemt langzaam op. Van der Breggen is terug in het peloton, Reusser inmiddels ook. En de vijf koploopsters hebben nog maar 2,5 minuut over. En die klim, is die lastig?

Dat valt mee: 7,9 kilometer lang waar het gemiddeld 3,2% stijgt. Maar er zullen zeker rensters zijn die een aanval willen wagen. Al zal Lidl-Trek voor Balsamo het tempo hoog willen houden, voor een sprint. De roze trui is terug in het peloton.

Dat is al met al snel gegaan. Veel energie zal het niet hebben gekost, maar wat gaat de val betekenen tijdens het slotweekend in de strijd met Vollering? Het is niet de Giro van Marlen Reusser. De Zwitserse was al gevallen in de eerste rit en lag net ook bij de grote crash in het peloton.

En op Eurosport wordt gemeld dat ze in de achtervolging op de groep Van der Breggen nog eens is gevallen. In de herhaling is te zien dat Van der Breggen hard met haar zij op het asfalt klapt. Ziet er niet goed uit. Ze blijft even stil liggen, maar krabbelt even later op.

En als ze eenmaal staat ziet ze er niet al te gehavend uit. Dat lijkt een meevaller. Het had veel slechter kunnen aflopen. Ze heeft drie, vier ploegmaatjes in de buurt om haar weer vooraan in het peloton te brengen.

In dat peloton houden de vrouwen van Lidl-Trek overigens niet in, want de jacht op de kopgroep is nog altijd in volle gang. Van der Breggen zal wel terugkeren vooraan - de achterstand is ruim een minuut - maar ideaal is het allemaal niet. En belangrijker: wat gaat deze klap voor het lichaam betekenen in de bergen zaterdag en zondag...? Oei, een grote crash in het peloton.

En Van der Breggen ligt erbij. Dat ziet er in eerste instantie niet goed uit. Maar de roze trui staat op, sjort wat aan haar fiets, praat in haar microfoontje en stapt weer op. Er lagen meerdere SD Worx-ploeggenotes bij.

Huge crash in the peloton. The Maglia Rosa is down. Maxi caduta nel gruppo: coinvolta anche la Maglia Rosa. #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW De 30-jarige Nederlandse Marjolein van 't Geloof rijdt straks al bijna 100 kilometer in de aanval met haar vier medevluchtsters.

Voor niet iedereen zal zij even bekend zijn. Of je moet vorig jaar het NK gravel hebben gekeken, waar ze vijfde werd. Of het NK op de weg, waar ze tiende werd. Het is logischer als je haar kent uit Gent-Wevelgem van vorig jaar.

In die voorjaarsklassieker eindigde de Dirkslandse als vierde achter winnares Wiebes, Balsamo en Kool, maar vóór Consonni en Gillespie. Sprinten kan ze wel. Toch is ze er deze Giro nog niet aan toegekomen. Van 't Geloof, die dit jaar debuteert voor de Baskische ploeg Laboral Kutxa, rijdt prima rond dit seizoen.

Ze won in januari een rit in de Ronde van El Salvador en een paar dagen later in datzelfde land ook een eendagskoers. Haar tweede en derde zege uit haar carrière, nadat ze in 2022 de Grote Prijs Beerens had gewonnen. Dit voorjaar eindigde ze ook al als 8ste in de Ronde van Brugge en 6de in de Scheldeprijs. Het gaat nu toch wel hard met de voorsprong van de vijf vooraan. Nu zijn er plots nog maar zes minuten over





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