Giro d'Italia Women: Diskwalificatie Wiebes en vluchtgroep voorop in etappe twee

De Giro d'Italia voor vrouwen is in beweging na de diskwalificatie van Lorena Wiebes. In de tweede etappe vormen twee groepen zich aan de voorzijde, terwijl het peloton de kopgroep met ruim vijf minuten vrijheid gunt.

De Giro d'Italia voor mannen komt vandaag tot een einde in Rome, terwijl de Giro voor vrouwen zich op haar tweede etappe bevindt na de turbulente eerste dag.

De vrouwelijke rensters starten vannacht in Roncade voor een vlakke, maar toch uitdagende etappe van 156 kilometer naar Caorle en terug. De route kent nauwelijks hoogteverschillen, maar heeft wel een belangrijke klim halverwege: de Muro di Ca' del Poggio, een steile trap van 1,1 kilometer met een gemiddelde stijging van 12,3% en pieken tot 19%. Degene die als eerste boven komt, zal morgen de blauwe bergtrui dragen.

De finale is weer volkomen vlak, ideaal voor sprinters, maar de aanwezigheid van die ene klim houdt het spannend. Gisteren werd het verloop van de vrouwenduel al flink verstoord. Lorena Wiebes, de sterke Nederlandse sprinter van SD Worx-Protime, won de openingsetappe en trok de roze leiderstrui aan, maar werd later gediskwalificeerd omdat haar fiets tijdens een controle onder de 6,8 kilogram uitviel. Een minimumgewicht dat voor alle professionele racefietsen geldt.

Ploegleider Danny Stam uitte twijfel aan de accuraatheid van de UCI-weegschaal, want bij eigen metingen was de fiets wel in orde. Ploegbaas Erwin Janssen kondigde aan de diskwalificatie aan te vechten, noemde het 'belachelijk' en signaleerde grote schade voor het team dat op meerdere overwinningen was uitgekeken. De strijd op de weg zelf is indrukwekkend. In de tweede etappe vormen zich twee duidelijke groepen.

Voorop rijden een zet van zes rensters, waaronder drie Italianen: La Belle, De Vallier en Luccon. Daarachter achtervolgen drie andere sportsters: Serena, Nelson en Hashimi, maar het gat tussen die twee groepen is opgelopen tot ruim tweeënhalf minuut en lijkt verder te groeien. Het peloton laat de kopgroep met ruim vijf minuten vrij rusten. De voorste drie lijken onverslaanbaar en rijden gestaag door.

Achterinrijdt het peloton onder leiding van het team van Balsamo, dat de rozetruidraagster in het convey belt ploegt en dus de achtervolging niet opzwengelt. De etappe lijkt voor een van de zes voorloopsters te gaan eindigen, tenzij het peloton in de allerlaatste kilometer het tempo oplapt. De kustfinish in Caorle is totaal vlak, dus een massasprint is ook mogelijk als het peloton het halverwege even redelijk snel aan kanrijven.

Na deze etappe zal de roze leiderstrui waarschijnlijk van eigenaar veranderen, omdat Wiebes niet langer meedoet. De aandacht verschuift naar wie de vlakke etappe wint en wie de bergtrui pakt na de beklimming van de Muro. De Giro voor mannen eindigt vandaag in Rome, maar voor de vrouwen gaat de race morgen verder met mogelijk een nieuwe leidster en een hernieuwde zoektocht naar overwinningen, terwijl SD Worx-protime worstelt met de gevolgen van de diskwalificatie en de UCI-beslissing aanvecht





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Vrouwenwielrennen Lorena Wiebes Diskwalificatie Fietsgewicht SD Worx UCI Bergtrui Sprint Muro Di Ca' Del Poggio Caorle Roncade Roze Trui

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wiebes pakt ritzege en roze trui in eerste etappe Giro WomenIn de eerste etappe van de Giro Women lag de finish in het centrum van Ravenna, wat een hectische finale opleverde.

Read more »

Lorena Wiebes wint de eerste etappe van de Giro d'Italia WomenDe Nederlandse renster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In de massasprint bleef ze de concurrentie meerdere fietslengtes voor en greep de roze trui voor het eerst in haar carrière.

Read more »

Wiebes kort na winnen eerste etappe uit Giro gezet, diskwalificatie om te lichte fietsIn de eerste etappe van de Giro Women lag de finish in het centrum van Ravenna, wat een hectische finale opleverde.

Read more »

Wiebes na winnen eerste etappe uit Giro gezet, diskwalificatie om te lichte fietsIn de eerste etappe van de Giro Women lag de finish in het centrum van Ravenna, wat een hectische finale opleverde.

Read more »