Giro d'Italia Women: De vijfde etappe is een bergrit van 146 kilometer

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Van der Breggen start in het roze, Reusser (+1.04) en Vollering (+1.10) zijn de eerste achtervolgers. Kort voor het olympische Cortina d'Ampezzo, waar in februari nog de Winterspelen plaatsvonden, is een grote kopgroep van liefst 22 rensters gevormd. Daarin zitten zes Nederlandsen, die allemaal een bijzonder verhaal hebben. Aromitalia-Vaiano werd in 2024 nog zevende op de olympische triatlon in Parijs.

Daarna liet ze vallen het ook wel in het wielrennen te willen proberen. Ze kreeg een stagecontract bij EF Education-Oatly, maar helaas was er geen plek voor een volwaardig contract. Maar Kingma liet haar droom niet varen en koos bewust voor het kleine Toscaanse ploegje Aromitalia-Vaiano, om via een wildcard aan Strade Bianche, Milaan-Sanremo en vooral de Giro te kunnen deelnemen. Dat is gelukt, nu wil ze zich bergop bewijzen.

Movistar renster Meijer, ook bekend als Meijering, is wellicht een laatbloeier. De universitair docente waagde op haar 28ste haar kans om nog een keer in het profpeloton te fietsen, maar voor ze goed en wel gewend was was haar ploeg (ZAAF) failliet. Toch stonden in 2023 grote ploegen in de rij om Meijer in te lijven. Ze koos voor Movistar, waar ze Annemiek van Vleuten de hemd van het lijf vroeg.

Met succes, want Meijer bleek een meer dan gemiddeld klimtalent. Zo werd ze in 2024 elfde in de Giro en dertiende in de Tour. En dat terwijl ze ook nog een avond in het ziekenhuis in Nancy moest doorbrengen na een valpartij. Collega Rens Went was daarbij en schreef voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden.

Maar ook op de weg staat ze haar mannetje. Zo won ze al drie etappes in de Giro en in 2021 ook het bergklassement en was al eens vierde, zesde en zevende in het eindklassement. EF Education-Oatly renster De Jong is de derde van vier fietsende dochters van oud-profs Servais Knaven en Natascha den Ouden. Dit jaar stond ze in de GP Oetingen voor het eerst samen met zussen Britt, Senne en Fee tegelijk aan de start van een profkoers.

Human Powered Health renster Raaijmakers ken je misschien wel van haar successen op de baan. De schoonzus van wereldkampioen Yoeri Havik werd zelf veelvuldig nationaal kampioen op de baan, maar ook op het strand. Op de weg lukte dat nog niet, maar Raaijmakers is al jaren een vaste waarde in het peloton. Huma Powered Health renster De Jong is al jaren een vaste waarde in het peloton.

Ze kwam in het nieuws vanwege de tirade die Chiara Consonni tegen haar afstak, toen de Italiaanse probeerde haar fiets na een valpartij onder de liggende De Jong vandaan te trekken. Het kwam Consonni op een boete te staan. De officiële start ligt inmiddels al 14 kilometer achter ons en de rensters hebben al een eerste voorproefje gehad van wat hen vandaag te wachten staat.

De klim naar Pieve di Cadore (5 km à 5,4 procent) telt niet mee voor het bergklassement, maar zal aan het einde van de rit toch in de kuiten geslopen zijn. Het is Visma-Lease a Bike dat tempo maakt. En dat is niet zo gek, want met Femke de Vries (zevende) en de jonge toptalenten Rosita Reijnhout (26ste), Viktoria Chladonova (25ste) en Marion Bunel (19de) heeft de ploeg genoeg rensters die een bergrit als vandaag aan kunnen.

Ook Anna van der Breggen is naar het startpodium geroepen om haar handtekening te zetten. Dat betekent dat de vrouwen zometeen beginnen aan de neutralisatie. De officiële start is gepland rond 13,10 uur





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