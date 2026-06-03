Giro d'Italia Women: Anna van der Breggen houdt roze trui vast

Anna van der Breggen heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women overleefd en houdt daarmee de roze trui vast. De Nederlandse renster reed in een groep met Demi Vollering en Monica Trinca Colonel, die de bonificatiesprint wonnen.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Van der Breggen start in het roze, Reusser (+1.04) en Vollering (+1.10) zijn de eerste achtervolgers. Nu neemt Anna van der Breggen gedecideerd de kop. Dat doet ze waarschijnlijk niet om haar concurrenten te lossen, maar eerder om een gelijkmatig tempo te kunnen rijden en aanvallen te pareren. Longo Borghini geeft trouwens nog steeds niet op en rijdt met ploeggenote Fisher-Black op een seconde of tien.

Reusser zit daar weer eens stukje achter. Er wordt niet gesprint bij de bonificatiesprint en dus loopt Vollering zes seconden in. Niedermaier pakt er vier, Holmgren twee. Van der Breggen heeft het zwaar en kiest ervoor geen moeite te doen voor deze sprint.

Demi Vollering heeft de kop overgenomen en rijdt in een ruk naar Trinca Colonel toe. Niedermaier zit indrukwekkend stoïcijns in haar wiel, ook Holmgren kan volgen. En de vierde en laatste in de rijd is de roze Anna van der Breggen. Op deze laatste klim ligt ook de bonificatiesprint, waar zes, vier en twee seconden voor het oprapen liggen.

Monica Trinca Colonel houdt voorlopig goed stand, ze heeft nog steeds 40 seconden voorsprong, maar dat is wel op de groep waar vroege vluchter Laura Dickson het tempo maakt voor Demi Vollering. De rensters zijn in finishplaats Santo Stefano di Cadore en passeren zo voor het eerst de finishboog. Maar daarna moeten ze meteen weer die steile klim naar Costa op. Monica Trinca Colonel doet dat met een voorsprong van 0.38 op de groep met favorieten.

Eenmaal beneden sluit Isabella Holmgren aan bij het viertal Van der Breggen, Vollering, Niedermaier en Longo Borghini. En dat heeft een reden, want de favorieten kijken elkaar aan en houden de benen stil. Van der Breggen vindt dat prima, want die wil graag dat Cavallar terugkeert. En dan keren ook de achtervolgers terug, waaronder Cavallar en ook Reusser.

Één renster profiteert van dit geaarzel: Monica Trinca Colonel. Ze heeft al 40 seconden voorsprong. Met nog zeven bergpunten te vergeven lijkt Anna van der Breggen ook na vandaag de leidster te blijven in het bergklassement. De enige die haar nog kan passeren is ploeggenote Cavallar, maar die heeft de kopgroep moeten laten gaan in de afdaling.

In de afdaling komt Marlen Reusser toch weer wat dichter bij de voorste groep. Het verschil is nog 27 seconden. Vooraan blijkt Monica Trinca Colonel net als in de vorige afdaling de beste daalster. Ze slaat een gat met de rest.

We hadden het al over Maya Kingma, die als triatlete de Olympische Spelen meemaakte van Tokio en Parijs. Ook Valentina Cavallar heeft zo'n verhaal. De Oostenrijkse deed in 2021 in Tokio mee als roeister mee aan de Olympische Spelen. Ze bleef in de lichte dubbel-twee - het onderdeel waarop Marieke Keijser en Ilse Paulis brons wonnen - steken in de series.

Twee jaar later maakte ze de overstap naar het profwielrennen bij het Franse Arkéa. En nu is ze heel belangrijk voor haar kopvrouw Anna van der Breggen. Demi Vollering is als eerste boven op de klim naar Costa. Nu volgen vijf lastige daalkilometers tot aan een kort hupje van 800 meter à 7 procent, waarna de technische afdaling verder gaat.

Gelukkig is het droog. De kans is groot dat in die afdaling tot aan de tweede beklimming naar Costa nog rensters kunnen terugkeren aan kop. Maar de krachtsverhoudingen lijken wel duidelijk. Wie zien we nog voorin?

Vollering heeft Dickson voor zich, Cavallar zit nu bij kopvrouw Van der Breggen. Opvallend soepel gaat ook Niedermaier mee, Trinca Colonel en Holmgren hebben het zwaarder. En vanuit de achtergrond lijkt Longo Borghini haar tweede adem gevonden te hebben en terug te keren. De aanval van Vollering brengt haar in een ruk bij teamgenote Laura Dickson, die meteen voor haar aan het werk gaat.

Voor Marlen Reusser gaat het te snel, de Zwitserse moet lossen. Ook Anna van der Breggen kwam even in problemen maar zij heeft zich teruggeknokt. Heel even was het stilte voor de storm, maar dan gaat Vollering weer op de pedalen staan. Ze zet roze trui Anna van der Breggen stevig onder druk, maar die breekt niet.

Ook Reusser, en Fisher-Black kunnen mee. Trinca Colonel, die vlak daarvoor wat voorsprong pakte, rijdt er nog iets voor. Het gaat razendsnel want de kopgroep is al begonnen aan de korte maar steile Costa-klim die twee keer beklommen moet worden in de finale. Die kopgroep bestaat weer uit vijf, want Benito is teruggekomen bij Bunel, Gonova, Dickson en Cavallar.

Het verschil met de favorieten is in de afdaling trouwens als sneeuw voor de zon verdwenen: de groep met Van der Breggen en Vollering rijden er nog maar zo'n 18 seconden achter. Dan gaan we zien of de koploopster hun rol als satellietrenster gaan vervullen. Het profiel van de klim naar Costa, die in de slotfase van de vijfde etappe van de Giro Women twee keer beklommen word





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