Giro d'Italia: Milan, Magnier en Aular strijden voor etappezege

De twaalfde etappe in de Giro d'Italia is een etappe van 175 kilometer van kustplaats Imperia naar Novi Ligure. De renners zullen strijden voor de etappezege, maar ook voor de puntenklassering.

In dit blog volgen we de twaalfde etappe in de Giro d'Italia, een etappe van 175 kilometer van kustplaats Imperia naar Novi Ligure. De rit kan zowel naar de aanvallers als naar de wat sterkere sprinters gaan.

Het verschil tussen het peloton en Magnier, Milan en Van Uden is na de klimmetjes zo'n vijftig seconden. Op de steile stukken van zo'n tien procent is het zelfs Jonathan Milan te veel, die moet een gaatje met het peloton laten. Maar er is ook goed nieuws voor de sprinter. Het is niet heel lang meer klimmen en daarna heeft hij nog zo'n 50 kilometer om terug te komen en alsnog mee te sprinten voor de etappezege.

Paul Magnier moet het peloton ook laten gaan. Hij krijgt weinig tot geen teamgenoten met zich mee om zich zo terug te fietsen, dat is een vervelende situatie voor de Fransman, die nu de leider is in het puntenklassement. En daar begint het peloton aan de Bric Berton. Nog 5,5 kilometer afzien voor Milan en Magnier en dan maken ze een serieuze kans op de etappezege van vandaag.

Net als Aular dus, want die heeft zijn ploeggenoten flink aan het werk gezet. Het is einde wedstrijd voor Javier Romo. De Movistar-renner kan niet verder en geeft op. Dat is een tegenvaller voor de Spaanse formatie, want Romo is toch ook een aanvaller die altijd wel zijn resultaten rijdt.

Wat er precies aan de hand is met de Spanjaard, weten we niet. Maar na Bax en Van Eetvelt is hij de derde rijder die vandaag moet opgeven. Het is heel even bijkomen voor het peloton en voor de sprinters Milan en Magnier. Maar als ze goed kijken, zien ze de volgende berg: de Bric Berton (5,3 km à 5,9 procent) al verschijnen.

Dat betekent dat zij weer alles op alles moeten zetten om erbij te blijven. Door het goede doortrappen van Movistar is de kopgroep er bijna aan. Een kilometer voor de top van de Colle Giovo is het gat nog maar tien seconden. Van der Lee wil nog niet opgeven, hij probeert er nog vandoor te gaan uit de kopgroep.

Tobias Lund Andresen is de eerste sprinter die eraf waait in het peloton. Daarna is het ook Groenewegen die op moet geven. Hij kan het peloton ook niet meer volgen. Hij krijgt wel meteen flink wat ploeggenoten mee die hem mogelijk na de klimmetjes nog terug kunnen brengen.

Tarozzi wint de tussensprint en pakt twaalf punten voor het puntenklassement, voor Van der Lee, die acht punten pakt. Geens pakt er vijf en Dversnes Lavik drie. Het lijkt het laatste wapenfeit te zijn voor deze kopgroep, want de voorsprong loopt hard terug door het tempo van Movistar. Movistar gaat op kop rijden van het peloton om het tempo te bepalen.

Zij willen graag de sprinters er vanaf rijden, zoals Paul Magnier en Jonathan Milan, zodat ze met Orluis Aular een goede kans maken op de winst straks in Novi Ligure. We gaan in de komende kilometers meemaken of het tempo van de Spaanse ploeg inderdaad zwaar genoeg is voor de sprinters





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Etappe Renners Strijden Etappezege Puntenklassering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Filippo Ganna herhaalt zijn naam als tijdritspecialist met overmacht in Giro d'ItaliaDe Italiaan van Netcompany-Ineos, Filippo Ganna, heeft zijn naam als tijdritspecialist weer eens waargemaakt door de enige tijdrit van de Giro d'Italia met overmacht te winnen.

Read more »

Jhonatan Narváez maakt in Giro d'Italia drietal melancrie aller tijdenJhonatan Narváez heeft zijn derde ritzege tot nu toe in de Giro d'Italia geboekt, nadat hij overeind is gebleven tegen Enric Mas in de sprint. Hoewel hij de winst niet heeft kunnen pakken, leek het zijn derde ritzege nog voor de hand te liggen, omdat Mas over lastigde sprintvermogen beschikt.

Read more »

Zesde etappe Giro d'Italia volgen: Slayko betreft Spaanse koprijders en Movistar's ambitie voor Parijs-RoubaixDeze etappe van de Giro d'Italia, van Havenplaats Imperia naar Novi Ligure, is een lange en pittige test voor de koprijders. Movistar doet er op kop en volgt de sprinters, zoals Paul Magnier en Jonathan Milan.

Read more »

Coupableanvallers en sprinters botsen op de twaalfde etappe in de Giro d'ItaliaDe twaalfde etappe in de Giro d'Italia is een 175 kilometer lange rit van kustplaats Imperia naar Novi Ligure. Movistar heeft een goede voorsprong van de kopgroep, maar enkele sprinters beginnen af te waaien bij de aankomst van de rit.

Read more »