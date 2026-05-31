Giro d'Italia eindigt in een spannende achtervolging; jonge talenten verrassen in het peloton

De laatste etappe van de Giro d'Italia voor mannen eindigde met een harenwisser tussen de kopgroep en het peloton, terwijl verrassende overwinningen van jonge renners en dramatische dalingen het evenement kenmerkten.

De Giro d'Italia voor mannen eindigde vandaag, terwijl de Giro voor vrouwen pas net van start ging. Het laatste rondje werd gekenmerkt door een intense achtervolging van het peloton achter de drie koplopers, die nog een voorsprong van iets minder dan twintig seconden hadden.

De achtervolging verliep niet vlekkeloos; de renners van het Tudor-team probeerden het gat te verkleinen, maar werden niet gesteund door de mannen van Groenewegen, die nauwelijks slagkracht toonden. In de vluchtige uren voor de finish kwam het Italiaan Ganna alleen voorop, terwijl zijn ploeggenoten Sobrero en Stuyven zich niet bij de kopgroep voegden.

Het tijdsverschil groeide tot tien seconden, waardoor vragen rezen over hoeveel langer Ganna zijn voorsprong kon behouden en of Sobrero en Stuyven, respectievelijk ploeggenoten van Magnien en Milan, toch nog zouden aanvallen. De sprintersploegen stonden onder druk om een plan uit te stippelen. De ploeg van Groenewegen, Unibet‑Rose Rockets, zag zich genoodzaakt om de achtervolging intensiever te maken, maar de snelle tijdrijders konden de aanval niet volhouden en de groep begon uit elkaar te raken.

Een opvallende ontwikkeling was de aanwezigheid van een renner van Lidl‑Trek, die zich bij een grote losgroep voegde waarin eveneens Magnien en Milan aanwezig waren. De vraag of deze renner zou helpen bij het terughalen van de ontsnapping bleef onbeantwoord. Ondertussen bleef de strijd om de eindzege tussen de favorieten Vingegaard en Pogacar domineren. Vingegaard, die dit jaar vijf etappes had gewonnen, liet een overwinning aan zijn ploeggenoot Kuss vallen.

Pogacar, winnaar van zes etappes in 2024, hield de druk hoog, terwijl de 22‑jarige Fransman Paul Magnien onverwachts drie etappes bemachtigde en tevens de puntenklassering op zijn naam schreef. De dag kende bovendien enkele dramatische wendingen. Op woensdag 13 mei vielen Eulálio van Bahrain Victorious en Igor Arrieta van UAE‑Emirates in een gladde afdaling, waarbij beide renners ver van de finish afdaalden.

De Ecuadoriaan Jhonathan Narváez van UAE‑Emirates viel op als een van de meest opvallende renners; hij veroverde drie etappes, een prestatie die nog indrukwekkender was gezien zijn recente terugkeer na een zware val. In de finale van de Boucles de la Mayenne wist Olav Kooij van Decathlon‑CMA CGM, die net terugkwam van een langdurige blessure, opnieuw een massasprint te winnen.

Het kat‑en‑muisspel tussen peloton en kopgroep hield de toeschouwers geboeid tot aan de laatste meters, waarbij Mads Pedersen tijdelijk in de geleiderij stond maar vroegtijdig werd ingehaald, waardoor Kooij kon profiteren. De eindstand werd bekroond met Benoît Cosnefroy als winnaar van het klassiek, terwijl Maikel Zijlaard en Marijn van den Berg respectievelijk de vierde en vijfde plaatsen veroverden





Etappe 20 Giro d'Italia: Arensman jaagt op podiumplek in bergritIn de voorlaatste etappe van de Giro 2026, een 200 km lange bergrit met finish bergop, probeert de Nederlander Arensman zijn podiumplek te heroveren. Hij staat 29 seconden achter nummer drie Jai Hindley. Ondertussen heeft een kopgroep van vijf renners een voorsprong van 5 minuten, maar twee achtervolgers, Tarozzi en Warbasse, voegen zich bij hen. Visma-Lease a Bike controleert het tempo.

Lorena Wiebes wint de eerste etappe van de Giro d'Italia WomenDe Nederlandse renster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In de massasprint bleef ze de concurrentie meerdere fietslengtes voor en greep de roze trui voor het eerst in haar carrière.

Giro d'Italia Women: Diskwalificatie Wiebes en vluchtgroep voorop in etappe tweeDe Giro d'Italia voor vrouwen is in beweging na de diskwalificatie van Lorena Wiebes. In de tweede etappe vormen twee groepen zich aan de voorzijde, terwijl het peloton de kopgroep met ruim vijf minuten vrijheid gunt.

Giro d'Italia: Groenewegen hoopt op sprintzege in RomeDe 21e etappe van de Giro voor mannen eindigt vandaag in Rome. Dylan Groenewegen wil na meerdere mislukkingen de sprint winnen. Ondertussen is de Giro voor vrouwen pas begonnen. In de etappe zijn drie koplopers met een voorsprong van vijf minuten.

