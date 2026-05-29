Giro d'Italia: De bergtoppen liggen voor de renners

De 151 kilometer tussen Feltre en Alleghe zijn bekend vanwege de zes steile bergen. Officiële start is rond 12.45 uur, finish rond 17.15 uur. Ook vandaag wordt er gestreden om de bergtrui en de witte trui.

Officiële start is rond 12.45 uur, finish rond 17.15 uur. Ook vandaag wordt er gestreden om de bergtrui en de witte trui. De mannen van Hindley nemen over in het peloton, maar Wout Poels valt terug. Ben Zwiehoff rijdt op kop en de mannen van Tudor gooien het tempo in de groep met achtervolgers.

De achtervolgers sluiten snel aan bij de kopgroep, waar we meteen Gee tempo zien maken. Gee is bekend van zijn klimmen en heeft al eerder gewonnen op de Passo Giau. Hij rijdt nu ook voor zijn klassement en is nog steeds virtueel op het podium. De Passo Giau is de hoogste top van deze Giro en de moeilijkste beklimming.

De top ligt op 2.226 meter en er zijn 50 bergpunten te verdienen. De organisatie heeft ook een tussensprint voor het puntenklassement gelegd langs een bergmeer op de Forcella Staulanza. Giulio Ciccone pakt de volle buit op de klim naar Coi en komt nu dicht bij Jonas Vingegaard in het bergklassement. Afonso Eulálio lijkt te lossen, maar blijft lachen naar de camera.

De koplopers zijn begonnen aan de Passo Giau en de cameramotor is gericht op kop van het peloton. Tim Rex rijdt nog steeds op kop en begint alweer bijzondere bekken te trekken van inspanning. Ook in een monsterlijke bergrit moet ergens een tussensprint voor het puntenklassement liggen. En dus heeft de organisatie die maar op een kort vlak stukje weg langs en bergmeer op de Forcella Staulanza gelegd.

Ciccone heeft de volle buit op de klim naar Coi gepakt en is nu binnen touching distance van Jonas Vingegaard. Eulálio blijft lachen naar de camera en lijkt te lossen, maar zijn ploeg heeft een medische update uitgebracht waarin staat dat hij slechts oppervlakkige schaafwonden heeft en dat 'Eulálio stabiel is'. De kopgroep bestond uit 14 klinkende namen, met daarbij Wout Poels en Jardi van der Lee. Maar intussen zijn ook de achtervolgers aangesloten.

Daarbij Derek Gee, de nummer zes uit het klassement. Gee trad afgelopen najaar in het huwelijk en gaat officieel door het leven als Gee-West. Vandaag zijn er zoveel bergpunten te verdienen dat een aanval op de blauwe bergtrui van Jonas Vingegaard mogelijk is. En dat heeft Giulio Ciccone goed begrepen.

Hij sprint naar de 40 punten op de top van de Passo Duran. Ook Jardi van der Lee koestert nog hoop: hij is als tweede boven, pakt 18 punten en staat stevig derde in het bergklassement. 50 punten down. 112 to go for Giulio Ciccone. Hij nu heeft minder dan 40 punten om Jonas Vingegaard in de Maglia Azzurra te overnemen





Giro d'Italia: De 17de etappe van de Giro d'Italia is een rit van 202 kilometer van Cassana d'Adda naar Andalo.De renners moeten weer geklommen worden en dus zagen we net een aanval van Caruso en daarna van Rubio. Voor Mick van Dijke is dat de nekslag. Hij moet lossen uit de kopgroep.

Tim Naberman in Giro d'Italia: ouders genieten van wielerspektakelTim Naberman uit Genemuiden rijdt zijn derde grote ronde in de Giro d'Italia. Zijn ouders Erik en Gretha reisden hem achterna en genoten van de bergetappes in de Aostavallei. Tim regelde dat ze met de gondel naar beneden konden. De ouders zijn trots op hun zoon en de flexibele Italiaanse wielercultuur.

Koninginnenrit in de Giro • Zes zware Dolomietencols met Passo Giau als hoogtepuntDe 19de etappe in de Giro d'Italia is de koninginnenrit van 151 kilometer van Feltre naar Alleghe. Onderweg liggen zes zware Dolomieten-beklimmingen.

Koninginnenrit in de Giro: Poels en Van der Lee in kopgroep • Volop aanvallen op top tienDe 19de etappe in de Giro d'Italia is de koninginnenrit van 151 kilometer van Feltre naar Alleghe. Onderweg liggen zes zware Dolomieten-beklimmingen.

