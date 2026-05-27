Giro d'Italia: De 17de etappe van de Giro d'Italia is een rit van 202 kilometer van Cassana d'Adda naar Andalo.

De renners moeten weer geklommen worden en dus zagen we net een aanval van Caruso en daarna van Rubio. Voor Mick van Dijke is dat de nekslag. Hij moet lossen uit de kopgroep.

De 17de etappe van de Giro d'Italia is een rit van 202 kilometer van Cassana d'Adda naar Andalo . De renners moeten weer geklommen worden en dus zagen we net een aanval van Caruso en daarna van Rubio.

Voor Mick van Dijke is dat de nekslag. Hij moet lossen uit de kopgroep. De renners rijden langs het wonderschone Molvenomeer, met de Dolomieten op de achtergrond. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Terwijl het weer begint te regenen, loopt de voorsprong van de kopgroep nu toch wel snel terug. De groep met Ciccone, Narváez en Van der Lee rijdt er nog maar een seconde of twintig achter. Echt grote beklimmingen zitten er niet in deze finale, maar de weg loopt wel voortdurend omhoog en omlaag. En dan zien we dat Arrieta het moeilijk heeft, maar hij keert wel terug.

En ook De la Cruz en Mick van Dijke gaan zo terugkeren! De achtervolgende groep met Narváez, Ciccone en Mas rijdt op een minuut en dat lijkt wel heel veel. Uit die groep lost Jan Christen trouwens, terwijl Jardi van der Lee en Frank van den Broek stand houden. De laatste wel op zijn tandvlees trouwens.

In een korte afdaling rijden Caruso en Garofoli weg bij medevluchters Leknessund, López en Valgren. Vlak achter die drie rijden Rubio, Vlasov en Arrieta. Die gaan zo aansluiten. Achter de vijf koplopers hebben nog zeven renners zich losgemaakt uit het peloton, met daarbij Mick van Dijke.

Hij rijdt samen met ploegmaat Vlasov, Rubio, Arrieta, De la Cruz, Gualdi en Tonelli op amper tien seconden van de kop. Een groep met Ciccone, Mas en Narváez rijdt nu op 45 seconden. En kort daarachter rijdt het restant van de kopgroep met de Nederlanders Van der Lee, Leemreize en Van den Broek. Andreas Leknessund, deze Giro al twee keer tweede (achter Narváez en Bettiol) is naar de vier koplopers toegereden.

Dat is eens sterk staaltje van de Noorse kampioen. Met Leknessund en López hebben we twee voormalig rozetruidragers in de kopgroep: López droeg het roze lange tijd in 2022, Leknessund deed dat in 2023. De 38-jarige Caruso droeg nooit het roze, maar werd in 2021 wel mooi tweede in het eindklassement. Caruso won dat jaar ook een rit en daarmee is hij de enige koploper met die ervaring.

Valgren won ooit Omloop Het NIeuwsblad en Amstel Gold Race, maar won nooit een rit in een grote ronde. En Garofoli? Het Italiaanse klimtalent van Soudal-Quickstep wacht nog op zijn eerste profzege. De vrede in de kopgroep is voorbij.

We zien de ene aanval na de andere. Vier renners hebben zich losgemaakt van de kopgroep en inmiddels zo'n 20 seconden voorsprong bij elkaar gereden: Damiano Caruso, Gianmarco Garofoli, Juan Pedro López en Michael Valgren. De mannen van Jayco-AlUla en Tudor hebben de achterstand van het peloton op de kopgroep teruggebracht tot 5.44 en dat zal voor hun kopmannen al een stuk prettiger voelen. Rozetruidrager Jonas Vingegaard voelt zich om een andere reden prettig.

Hij liet de afgelopen dagen zijn snor en baard staan, maar besloot gisteravond om die gezichtsbeharing toch af te scheren. Hij keek gisteren in de spiegel en realiseerde zich dat hij eruit zag als een tiener. Ik win graag zoveel mogelijk, maar in sommige gevallen moet je je nederlaag accepteren. Jawel, tweehonderd meter voor de tussensprint zijn Cavagna en De la Cruz gegrepen en Narváez sprint naar de 12 punten.

Hij krijgt Giulio Ciccone mee in zijn wiel en ook baanwielrenner Fabio Van den Bossche sprint mee. Dat is slim, want na die sprint zouden ze weleens door kunnen rijden met zijn drieën. Beter was nog als hij Narváez geklopt had, om de positie van zijn kopman Magnier te beschermen. Maar dat zat er niet in.

Eenzame koploper Rémi Cavagna is bezig aan de klim naar Rocogne. Dat is geen klim die meetelt voor het bergklassement, maar op de top ligt wel de tussensprint voor de paarse puntentrui. David De la Cruz is intussen weggereden bij de achtervolgers, maar dat lijkt ook een zinloze onderneming. Want achter hem wordt nu hard doorgereden door Igor Arrieta om zijn ploegmaat Jhonatan Narváez een kans te geven de volle buit (12 punten) te pakken.

Dit viel te verwachten. Hieronder hebben we al uitgelegd dat mannen als Damiano Caruso, David De la Cruz en Jan Hirt vandaag zomaar de top tien in zouden kunnen komen dankzij de vlucht. En dus zien we nu de helpers van Ben O'Connor (9de op 9.20) en het Tudor-duo Michael Storer (7de op 7.14) en Mathys Rondel (11de op 10.03) op kop van het peloton.

Het hing al in de lucht en nu is het zover: het begint keihard te regenen. Het peloton heeft nog een paar minuten voor ze het regengebied inrijden, dus daar is het nu dringen om regenjasjes. De derde week van een grote ronde is ook traditioneel de week waarin sommige renners dankzij een lange vlucht opeens de top tien van het klassement induiken. Dat zou nu ook weleens kunnen gebeuren





