Giro d'Italia 17e etappe: Nederlanders in de kopgroep, intensieve achtervolging en onverwachte breuk in de sprint

De 202 km lange zeventiende etappe van de Giro d'Italia zag een dynamisch samenspel tussen kopgroep, achtervolgers en diverse nationaliteiten, met opvallende Nederlandse deelnames, een korte breuk in de sprintfase en een cruciale rol voor de 'tug‑buddy'-strategie.

De zeventiende etappe van de Giro d'Italia, een lange rit van 202 kilometer tussen Cassano d'Adda en Andalo, leverde een complexe wedstrijd op met veel verschillende aanvalsgroepen.

Aan het begin van de dag zagen we drie Nederlanders - Frank van den Broek, Mick van Dijke en Lorenzo Milesi - zich aansluiten bij de kopgroep. Kort daarna sloten ook Mattia Bais en enkele andere renners zich aan, waardoor er een compacte zes- of zeventallige voorhoede ontstond die het tempo bepaalde. Visma‑Lease a Bike hield zich in het peloton aan de kop, niet om te voeren, maar om de controle over het tempo te behouden.

Met nog twee kilometer te gaan tot de top van de eerste klim, de Passo dei Tre Termini (8,2 km, gemiddeld 5,9 % stijging), hadden de achtervolgers zich tot op dertig seconden van de kopgroep weten te beperken. Onder de achtervolgers bevonden zich onder andere de twee broers Kopecky, de Italiaanse klimmer Narváez en de Friese sprinter Tomáš Kopecky, terwijl uit het hoofdveld namen als Damiano Caruso en Ben O'Connor zich al hadden losgeknipt.

Het wedstrijdverloop werd verder bepaald door de dynamiek tussen de kopgroep en het peloton. Visma‑Lease a Bike probeerde het peloton te vertragen, waardoor een tijdskloof van ongeveer twee minuten tussen de twee groepen ontstond. In die periode bleven de Nederlandse renners een actieve rol spelen in de tegenaanval, samen met de Tsjechisch‑Nederlandse Matyáš Kopecky.

De zeventallen frontaalrijders - onder wie Andreas Leknessund (Uno‑X), Niklas Larsen (Unibet‑Rose Rockets), Jan Christen (UAE‑Emirates), Rémi Cavagna (Groupama‑FdJ), Michael Valgren (EF Education‑Easypost), Manuele Tarozzi (Bardiani) en Alessandro Tonelli (Polti‑Visit Malta) - vormden een formidabele mix van tijdrijders en klimmers. Hun gezamenlijke kracht gaf hen een kleine, maar cruciale voorsprong van enkele seconden, voldoende om de race in hun voordeel te beïnvloeden. De etappe kende tal van individuele pogingen.

Jasper Stuyven probeerde een val te forceren, ondanks zijn relatief grote postuur, en nam ploeggenoot Gianmarco Garofoli mee in zijn wiel, in een poging de plannen van Jhonatan Narváez en de paarse trui van teamgenoot Paul Magnier te ondermijnen. Deze actie leidde tot een kortstondige breakaway die echter snel werd ingelopen.

Anderzijds toonden de renners van Polti‑Visit Malta een goede verstandhouding, wat resulteerde in een 'tug‑buddy'-strategie: een sterke ploeggenoot wordt gebruikt om een gat te slaan in de wind en zo energie te besparen. Terwijl de voorwaartse aanvallers hun pogingen ophielden, begon het peloton te versnellen, met naamgenoten zoals Dylan Groenewegen die echter te maken kreeg met een lekke band, waardoor hij niet mee kon doen aan de finale sprint.

De dag eindigde met een intensief gevecht om de bergpunten en een verrassende uitkomst voor de uiteindelijke ritwinst





