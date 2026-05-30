Giro 2026: Vingegaard en Visma domineren op de Piancavallo, Arensman jaagt op podium

In de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia 2026 toont Visma-Lease a Bike zijn macht. Jonas Vingegaard verstevigt zijn leiding, terwijl Thymen Arensman vecht voor een podiumplek. De etappe over 200 kilometer met finish bergop biedt spektakel met vroege vluchten en een meedogenloos tempo.

De twintigste etappe van de Giro d'Italia 2026 belooft een spectaculaire afsluiting van het bergwerk. Met een lengte van 200 kilometer en een finish bergop, is het een etappe waarin de klassementsrenners hun laatste kans krijgen om verschil te maken.

De start in Gemona del Friuli werd gekenmerkt door een emotioneel moment: een minuut stilte en trompetgeschal bij de begraafplaats, als eerbetoon aan de slachtoffers van de aardbeving van 1976. De lokale pastoor zegende het peloton, waarna de renners na een korte stop vertrokken. De sfeer was geladen, alsof iedereen wist dat dit de dag zou zijn waarop de eindwinnaar definitief zou worden bepaald. Visma-Lease a Bike zette direct de toon.

De ploeg van leider Jonas Vingegaard controleerde de koers vanaf de eerste kilometer. Een vroege vlucht van vijf renners kreeg maximaal vijf minuten voorsprong, maar het peloton, aangevoerd door de gele trein van Visma, hield de teugels strak. De kopgroep bestond uit Geens, Huens, Haig, Leknessund en Silva, maar hun voorsprong smolt als sneeuw voor de zon toen de eerste klim van de dag, de Clauzetto, werd ingezet.

Achterin het peloton reed wittetruidrager Eulálio opvallend ver, wat de jonge Piganzoli van Visma deed hopen op een nieuwe leider in het jongerenklassement. Maar Visma had geen boodschap aan subplots; zij wilden de etappe winnen met hun kopman. Op de Piancavallo, een klim van de eerste categorie van 14,5 kilometer met stijgingspercentages tot 9%, ontbrandde de strijd. De kopgroep had nog 4,5 minuut voorsprong, maar het tempo van Visma was moordend.

Jardi van der Lee probeerde te demarreren, maar werd teruggefloten. De echte actie kwam toen Tarozzi en Warbasse, na een indrukwekkende achtervolging, aansloten bij de koplopers. Hun inspanning werd beloond met een duim omhoog van Warbasse naar Tarozzi. Intussen reed de Nederlandse troef Thymen Arensman, die 29 seconden achter nummer drie Jai Hindley stond, in het wiel van de favorieten.

De vraag was of hij zijn podiumplek kon heroveren op deze loodzware etappe. De finish lag op de top van de klim, waar de laatste meters de beslissing zouden brengen. De mannen van Vingegaard bleven doordrukken, en de uitzinnige spanning was voelbaar tot op de laatste kilometer





