Giovanni van Bronckhorst terug in De Kuip als hoofdtrainer

Giovanni van Bronckhorst is terug in De Kuip als hoofdtrainer van Feyenoord. Hij heeft een mooie tijd gehad bij de club als speler en als hoofdtrainer, en hij voelt dat hij weer thuis is.

Giovanni van Bronckhorst is terug in De Kuip als hoofdtrainer van Feyenoord . Hij heeft een mooie tijd gehad bij de club als speler en als hoofdtrainer, en hij voelt dat hij weer thuis is.

Hij heeft een verleden met Feyenoord en hopelijk ook een mooie toekomst. Hij is lovend over zijn nieuwe assistent Sipke Hulshoff, die hij kent van Liverpool. Hij heeft veel geleerd bij Liverpool, maar hij voelt dat hij weer naar boven kwam tijdens de gesprekken met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux.

Hij realiseert zich dat er een afbreukrisico is voor het kind van de club, maar hij denkt dat hij succesvol kan zijn en de organisatie, staf en spelers kan laten functioneren





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Giovanni Van Bronckhorst Feyenoord Hoofdtrainer De Kuip Sipke Hulshoff Liverpool

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