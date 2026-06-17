Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord

Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 49-jarige oud-speler en oud-trainer volgt de ontslagen Arne Slot op. Van Bronckhorst tekent een contract voor tweeënhalf jaar.

Giovanni van Bronckhorst is terug bij Feyenoord . De 49-jarige oud-speler en oud-trainer heeft een contract getekend tot medio 2027. Hij volgt Arne Slot op, die vorige week na een reeks tegenvallende resultaten werd ontslagen.

Van Bronckhorst kent de club door en door: hij droeg tussen 1993 en 1998 en van 2007 tot 2010 het shirt van Feyenoord, en was eerder hoofdtrainer van 2015 tot 2019. In die periode leidde hij de club naar de landstitel in 2017, twee KNVB-bekers en twee Johan Cruijff Schalen. Zijn komst moet de ploeg weer stabiliteit en succes brengen. Van Bronckhorst was afgelopen seizoen assistent van Arne Slot bij Liverpool.

Na het ontslag van Slot moest ook hij vertrekken bij de Engelse kampioen. Zijn periode bij Liverpool was kort, maar hij deed er waardevolle ervaring op in de Premier League. Eerder trainde hij ook buitenlandse clubs, waaronder het Chinese Guangzhou R&F en het Turkse Besiktas. Bij Besiktas werd hij in 2022 ontslagen na tegenvallende resultaten.

Zijn grootste succes als trainer behaalde hij echter bij Feyenoord. Na een moeizame start met zeven nederlagen op rij, wist hij het tij te keren met hulp van Dick Advocaat. In zijn debuutseizoen won hij de KNVB-beker, in 2017 volgde de landstitel. Van Bronckhorst staat bekend om zijn rustige uitstraling, tactisch inzicht en het vermogen om een team te smeden.

Deze terugkeer is bijzonder voor Van Bronckhorst, die zijn hele leven verbonden is met Feyenoord. Ik ben hier op mijn zevende binnengelopen, zei hij bij zijn presentatie. De club loopt als een rode draad door mijn leven. De band met de supporters is uniek.

Het kriebelde al tijdens de gesprekken met technisch directeur Dennis te Kloese en algemeen directeur Robert Eenhoorn. We hebben het geloof dat we met elkaar en de supporters de club weer een stap kunnen laten zetten. Van Bronckhorst krijgt te maken met een ploeg die in de Eredivisie op de derde plaats staat, maar de kloof met koploper Ajax is groot. Ook in de Champions League presteerde Feyenoord wisselvallig.

De nieuwe trainer hoopt met zijn ervaring en kennis van de club de weg omhoog weer in te zetten. Het team telt enkele ervaren spelers, maar ook jong talent dat klaar is voor de volgende stap. Van Bronckhorst zal samen met zijn assistent Luke Hulshoff, die hij meeneemt van Liverpool, de ploeg gaan trainen. Hulshoff was eerder assistent bij Feyenoord en kent de club goed.

Van Bronckhorst heeft een duidelijke visie: we willen weer aantrekkelijk voetbal spelen, met druk naar voren en snel omschakelen. De verdediging moet solide staan, maar we moeten ook creatief zijn in de aanval. De eerste wedstrijd onder zijn leiding is over twee weken thuis tegen FC Twente. De verwachtingen zijn hoog, maar Van Bronckhorst is niet bang voor druk.

Ik heb al vaker bewezen dat ik met tegenslagen om kan gaan. Deze club heeft tijd nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat we successen kunnen boeken





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giovanni Van Bronckhorst Feyenoord Trainer Eredivisie Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Waarom Giovanni van Bronckhorst terugstapt in ‘de achtbaan die Feyenoord heet’Als je puur kijkt naar het aantal gewonnen prijzen, is hij een van de meest succesvolle trainers uit de clubhistorie van Feyenoord.

Read more »

Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, ook Sipke Hulshoff komt eraanFeyenoord staat op het punt Giovanni van Bronckhorst terug te Halen als hoofdtrainer. Ook Sipke Hulshoff zal naar de club terugkeren als assistent, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De terugkeer van Van Bronckhorst, die tussen 2015 en 2019 al succesvol was bij Feyenoord, lijkt een kwestie van tijd.

Read more »

Martijn Krabbendam over de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst bij FeyenoordMartijn Krabbendam vindt dat de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer bij Feyenoord geen innovatieve keuze is, maar wel een veilige en bekende optie. Hij vindt dat Van Bronckhorst een uitstekende trainer is, maar niet de beste die hij heeft meegemaakt bij Feyenoord. Hij is wel de succesvolste en heeft een goede omgang met de spelers. In dat licht begrijpt Krabbendam de aanstelling van Van Bronckhorst, zeker met Hulshoff erbij.

Read more »

Feyenoord presenteert Van Bronckhorst: 'Heeft echt Feyenoord-dna'Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst gepresenteerd als nieuwe trainer. Sipke Hulshoff wordt zijn assistent en zal een belangrijke rol krijgen. Van Bronckhorst tekent voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

Read more »