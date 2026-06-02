Gijzeling op camping Markelo: ruzie om drugs of niets aan de hand?

Gijzeling van 16-jarige op camping Markelo: ruzie om drugs of niets aan de hand? Een 16-jarige jongen zegt in de nacht van 4 op 5 december te zijn gegijzeld in een chalet op camping De Hessenheem in Markelo.

Meerdere mannen zijn aangehouden in het onderzoek, dat bol staat van de vraagtekens. Justitie vermoedt dat een conflict over drugs de aanleiding is geweest voor de veronderstelde gijzeling in het chaletje op camping De Hessenheem. Alhoewel niemand, zowel de aangever als de verdachten, het achterste van hun tong laat zien over het mogelijke motief. In haar aanklacht tegen een van de verdachten schetst het Openbaar Ministerie een verontrustend beeld van wat er die nacht gebeurd zou zijn.

Volgens justitie is het 16-jarige slachtoffer in een tuinhuisje in Nijverdal bedreigd met een mes en een revolver. Hier moest hij volgens het OM zijn spullen achterlaten, waarop hij naar de camping in Markelo is gebracht. Eenmaal op De Hessenheem is de jongeman onder dwang een chalet binnengebracht, zo stelt justitie. Dit vakantiehuisje zou door een van de verdachten als 'junkhuis' zijn omschreven.

Hier is de 16-jarige volgens justitie een nacht lang gegijzeld en bedreigd.

'Ga hier zitten! Als je iets doms doet, ga ik het anders oplossen met jou. Ik maak je af!

' Meerdere mannen - uit de omgeving van Rijssen en Nijverdal - zijn in het onderzoek naar die bewuste vrijdagnacht aangehouden. Bijna iedereen van hen is inmiddels weer vrijgelaten, op één iemand na. Hij is vandaag vanuit de gevangenis naar de rechtbank in Almelo gebracht voor de eerste voorbereidende rechtszaak in zijn strafproces. Gradjes advocaat Wenzel Tuma snapt er helemaal niets van dat zijn cliënt nog in voorarrest zit.

Niets uit het dossier wijst er volgens de raadsman op dat er sprake is geweest van een hardhandige gijzeling. Sterker nog: die bewuste avond waren er volgens de advocaat aardig wat mensen in het chalet - waar de nodige verdovende middelen werden gebruikt. Iedereen kon gewoon naar binnen en naar buiten lopen die nacht, aldus Tuma.

'Niemand heeft gezien of gemerkt dat er geweld is gebruikt. Dat de jongen daar tegen zijn wil zat, heeft niemand doorgehad.

' Ook Gradje, die inmiddels al ruim drie maanden in voorarrest zit, zegt geen geweld te hebben gebruikt. 'Hij is vrijwillig bij mij in de auto gestapt. We waren daar gewoon aan het chillen.

' Hij zegt niet meer alles van die nacht te kunnen herinneren, omdat hij onder invloed was. Alhoewel de 27-jarige verdachte ontkent, blijft hij voorlopig vastzitten. Het drugsverleden van de man speelt voor de rechtbank een belangrijke rol in deze beslissing.

'Er is sprake geweest van middelengebruik. En dit middelengebruik lijkt ook een van de oorzaken te zijn geweest van het conflict.

' Op 9 november zal de zaak rondom de veronderstelde ontvoering inhoudelijk worden behandeld door de rechtbank. In de tussentijd zullen er onder andere nog een drietal getuigen worden gehoord





