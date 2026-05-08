Gijzeling in Duitse bank in Sinzig eindigt met vluchtende daders

Een gijzeling in een bank in Sinzig, Duitsland, is beëindigd nadat de politie het gebouw doorzocht had en twee gegijzelden bevrijdde. De daders zijn ontkomen en hun identiteit is nog onbekend. De binnenstad van Sinzig blijft afgesloten totdat de hulpdiensten zijn vertrokken.

De gijzeling in een bank in de Duitse plaats Sinzig , zo'n 25 kilometer ten zuiden van Bonn, is na een spannende ochtend tot een einde gekomen.

De politie heeft het bankgebouw betreden en grondig doorzocht, waarbij twee mensen die waren opgesloten in een afgesloten ruimte ongedeerd werden bevrijd. Volgens de politie zijn de daders erin geslaagd om te ontkomen, hoewel er nog geen sprake is van een arrestatie. De identiteit van de gijzelnemers is onbekend, net als de vraag of ze iets hebben buitgemaakt. De politie heeft geen contact gehad met de daders en vermoedt dat ze zijn gevlucht via een onbekende route.

De gijzeling begon rond 09.00 uur, toen er een melding binnenkwam over een aanhoudende gijzeling met meerdere gijzelaars en gijzelnemers. Een van de gegijzelden was de chauffeur van een geldtransport, wat de situatie extra gevoelig maakte. De binnenstad van Sinzig werd onmiddellijk afgesloten en een helikopter werd ingezet om de situatie vanuit de lucht te monitoren. Om te voorkomen dat de gijzelnemers op de hoogte waren van de politieacties, werd er tijdens de operatie beperkt informatie gedeeld met de media.

Het centrum van de stad blijft afgesloten totdat alle hulpdiensten de locatie hebben verlaten. De politie onderzoekt nu de gebeurtenissen en hoopt snel meer inzicht te krijgen in de motieven achter de gijzeling. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de lokale autoriteiten. De situatie heeft veel onrust veroorzaakt in de gemeente, maar de burgemeester heeft de bevolking verzekerd dat alles wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen.

Het is nog onduidelijk of er sprake is van een verband met andere recente criminaliteit in de regio





