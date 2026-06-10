Gijselhart verkiest overstap naar Deportivo La Coruna boven Twente

De Graafschap-middenvelder Gijselhart staat op het punt om naar Deportivo La Coruna te gaan. In een podcast vertelt hij over zijn voorkeur voor Spanje boven een blijf in Nederland bij FC Twente, het heldere plan van de Spaanse club en zijn enthousiasme over het promotiefeest van Deportivo.

De Graafschap -middenvelder Gijselhart kan niet wachten om aan de slag te gaan bij Deportivo La Coruna . Hoewel de fraaie transfer nog niet bevestigd is, vertelt hij in de podcast De Stem van de Vijverberg al uitgebreid over het aanstaande avontuur.

In mei kwam naar buiten dat het gepromoveerde Deportivo aan de haal gaat met Gijselhart. Hij brak dit seizoen door in Doetinchem en staat nu voor een prachtige overstap naar La Liga. Eerst dacht ik dat ik voorlopig nog even bij De Graafschap wilde spelen. Op een gegeven moment begonnen er dingen te spelen.

Toen hebben mijn zaakwaarnemer en ik gezegd: als we de stappen zetten, dan graag in Nederland, vertelt hij. FC Twente kwam toen op ons pad. Dat was in Nederland een heel mooie stap geweest. Een betere stap had ik denk ik niet kunnen maken.

Een soort De Graafschap, maar dan in het groot misschien. Toen toch ook maar naar Spanje gegaan, om te luisteren naar wat ze daar te zeggen hadden. Ik ben daar zo goed ontvangen. Het ademde voetbal.

Ik werd snel verliefd op dat project. Gijselhart kreeg inmiddels al vaak de vraag of de stap naar Spanje wellicht niet te snel komt. Meerdere mensen vinden het inderdaad wel spannend. Van de KKD naar La Liga...

Maar ik had het ook gedaan als ze op het tweede niveau waren gebleven. Ik begin het steeds meer te beseffen. Ik heb filmpjes gezien van het promotiefeest. Je ziet 100.000 mensen of weet ik hoeveel langs het strand.

Die promotie betekent zo veel voor de stad, het maakt heel veel los. Deportivo heeft Gijselhart een helder plan voorgeschoteld. Ze zien mij als een speler voor de zes, iemand die veel aan de bal is. Zo iemand missen ze nu.

Wat ze aan mij mooi vinden, is dat ik onder de druk kan spelen. Dat spel willen ze graag toevoegen. Er is heel veel vertrouwen uitgesproken. Ik denk wel dat ze nog meer spelers gaan halen, ook op mijn positie.

Dat lijkt me niet gek. Hoe ze het brachten, is wel echt dat ik het komend seizoen moet gaan doen voor ze, aldus Gijselhart, die ook open is over het bedrag dat Deportivo voor hem aftikt. Eén miljoen is voor deze club de grootste transfer van de laatste jaren. Er is weinig geld uitgegeven. Alles is gedaan via de scouting





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