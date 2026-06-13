Gianni Zuiverloon over mentale weerbaarheid in voetbal: 'Het was heel normaal'

Voormalig voetballer Gianni Zuiverloon vertelt over de harde mentaliteit in de jeugdopleidingen van topsclubs zoals Feyenoord, Ajax en PSV. Hij pleit nu voor meer bespreekbaarheid van mentale weerbaarheid via zijn podcast en documentaire.

Mentale weerbaarheid is anno 2026 een steeds normaler gespreksonderwerp in de voetballerij, maar dat was lange tijd niet zo. Gianni Zuiverloon - die zich inzet voor dit thema - kan dat uit eigen ervaring beamen.

Zo maakte Zuiverloon in de jeugdopleiding van Feyenoord het nodige mee, vertelt hij in een interview met Panorama. De hele wereld zat destijds anders in elkaar. Mijn generatie is opgevoed door ouders en grootouders die van het 'niet lullen maar poetsen' waren. Zo waren zij grootgebracht, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze ons dat hebben meegegeven.

Bij Feyenoord was die mentaliteit niet anders. Ik weet nog dat ik als een pupil een keer op de grond lag met pijn aan mijn enkel. Mijn trainer hield de fysio aan de kant en schreeuwde dat ik moest opstaan. Ik was toch geen mietje?

En als ik zou gaan huilen, zou ik nooit meer spelen. Als ik het nu zo zeg, klinkt het heftig, maar het was heel normaal, aldus de voormalig rechtsback. Bij Ajax en PSV werd net zo goed op die manier gepraat. Als jongen mocht je geen gevoelens tonen, want dan zou er over je heen worden gelopen.

Zuiverloon heeft onder meer een podcast 'Building Bridges', waarin hij mentale weerbaarheid bespreekbaar maakt. Ook bracht hij onlangs de documentaire 'Echte Mannen Huilen Niet' uit. Deze ontwikkeling naar meer aandacht voor mentale gezondheid in de sport is een belangrijk underwerp geworden. Voormalige topsporters spelen hierin een cruciale rol door hun verhalen te delen.

Zuiverloon benadrukt dat het zo niet meer hoeft. Jongeren moeten zich vrij kunnen uiten zonder angst voor represailles. Zijn initiatieven hebben veel resonance gevonden binnen de voetbalwereld en daarbuiten. De combinatie van podcast en documentaire heeft een breed publiek bereikt.

Het thema raakt aan de kern van sport en maatschappij. De veranderende kijk op emotionaliteit bij mannen is hierin een essentieel aspect





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