Gheorghe Hagi keert terug als bondscoach van het Roemeense elftal

Gheorghe Hagi neemt het roer over bij het Roemeense nationale voetbalelftal na een teleurstellende kwalificatieperiode onder Mircea Lucescu. De voormalige sterspeler begint in juni aan zijn tweede termijn.

De Roemeense voetbalbond heeft officieel bekendgemaakt dat de legendarische Gheorghe Hagi opnieuw de rol van bondscoach van het nationale elftal op zich zal nemen. Deze beslissing komt na een turbulente periode voor het Roemeense voetbal, waarin het team onder leiding van Mircea Lucescu er niet in slaagde zich direct te kwalificeren voor het aankomende wereldkampioenschap.

Roemenië eindigde in de kwalificatiereeks als derde in een groep met onder andere Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Cyprus en San Marino. Ondanks deze tegenvallende resultaten mocht het land via een achterdeur, namelijk de behaalde groepswinst in de Nations League, toch deelnemen aan de play-offs. Echter bleek Turkije in de halve finale van dit traject direct een maatje te groot, waardoor een ticket voor het eindtoernooi definitief uit beeld raakte. Voor Gheorghe Hagi, de voormalige sterspeler van grootmachten als Real Madrid en FC Barcelona, is dit zijn tweede ambtstermijn bij de nationale ploeg. De inmiddels ervaren coach, die in zijn gloriedagen 125 interlands voor Roemenië achter zijn naam schreef, stond in 2001 al eens eerder aan het roer bij het team. Destijds verliep dat avontuur echter teleurstellend, aangezien hij na slechts vier wedstrijden besloot op te stappen. Bondsvoorzitter Răzvan Burleanu sprak tijdens de officiële persconferentie zijn vertrouwen uit in de komst van de voormalige spelmaker. Hij benadrukte dat er vele pogingen nodig waren om Hagi te overtuigen, maar dat de federatie er nu volledig in gelooft dat de juiste man op de juiste plek zit om de ambities van het land waar te maken. Volgens de voorzitter is het essentieel dat de spelersgroep zich aanpast aan de onvermoeibare passie en de tactische vastberadenheid die Hagi meebrengt naar het trainingsveld. De voorbereiding op het nieuwe tijdperk begint officieel in juni van dit jaar. Hagi zal zijn debuut maken tijdens twee vriendschappelijke ontmoetingen die gepland staan om de ploeg weer in vorm te krijgen. Op 2 juni reist de selectie af naar Tbilisi voor een duel tegen Georgië, terwijl op 6 juni een thuiswedstrijd tegen Wales op het programma staat in Boekarest. Het doel is duidelijk: het vertrouwen van de supporters terugwinnen en een solide basis leggen voor toekomstige kwalificatietoernooien. De voetbalwereld kijkt met grote belangstelling uit naar hoe Hagi zijn stempel zal drukken op deze nieuwe lichting spelers en of hij erin zal slagen het Roemeense voetbal naar een hoger niveau te tillen. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar met zijn enorme ervaring en staat van dienst als speler lijkt Hagi de aangewezen persoon om de nationale trots van de Roemenen nieuw leven in te blazen





