Ghanaanse parlementariërs nemen wet aan die LHBTI en promotie ervan strafbaar stelt

Het Ghanese parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit en het promoten, ondersteunen of financieren van LHBTI-activiteiten strafbaar stelt. De wet, die nog moet worden ondertekend door president Mahama, introduceert ook een meldplicht en kan leiden tot maximaal tien jaar cel voor promoters. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor ernstige schendingen van fundamentele rechten.

Volgens de voorgestelde wet kan het openlijk LHBTI zijn worden bestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf. Ook het promoten, ondersteunen of financieren van LHBTI-activiteiten wordt strafbaar gesteld, met een maximale celstraf van tien jaar. Daarnaast introduceert de wet een meldplicht, waarbij burgers verplicht worden vermeende overtredingen bij de politie te melden. Zelfs zogenoemde 'supporters' van LHBTI-rechten kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

De initiatiefnemer van het wetsvoorstel, parlementariër en dominee John Ntim Fordjour, beweert dat deze maatregelen nodig zijn om Ghanese familiewaarden en culturele normen te beschermen. Meerdere religieuze leiders in het land hebben aangedrongen op strengere wetgeving. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt dat de wet zal leiden tot ernstige schendingen van fundamentele rechten en tot meer discriminatie van seksuele minderheden. Homoseksuele relaties zijn in Ghana al verboden onder een koloniale wet uit het verleden.

Deze nieuwe wet breidt die bestaande strafbaarstelling aanzienlijk uit. Een eerdere versie van de wet werd weliswaar aangenomen door het parlement, maar niet ondertekend door toenmalig president Nana Akufo-Addo. President Mahama heeft zich in het verleden positief uitgelaten over dergelijke wetgeving. Met deze nieuwe wet sluit Ghana zich aan bij een groeiende groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of de bestaande wetgeving aanscherpen.

In meer dan dertig van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. In sommige landen staan daar lange gevangenisstraffen op, terwijl in enkele landen zelfs de doodstraf kan worden opgelegd voor dergelijke delicten. Correspondent Elles van Gelder was in 2023 in Ghana en rapporteerde dat LHBTI-individuen steeds vaker slachtoffer zijn van geweld. De aanname van dit wetsvoorstel zal waarschijnlijk deze situatie alleen maar verergeren, zeggen waarnemers.

De wet creëert een juridisch kader dat openbare vijandigheid tegenover seksuele minderheden legitimeert en institutionaliseert. De meldplicht dwingt burgers tot het verraden van mensen die als 'anders' worden gezien, wat een klimaat van wantrouwen en angst zal seeden. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat deze wet niet alleen zal leiden tot arrestaties en vervolgingen, maar ook geweld zal aangaan.

De internationale gemeenschap moet dit scherp veroordelen en druk uitoefenen op Ghana om deze wet niet te ondertekenen en te implementeren





