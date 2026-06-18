Ghana wint lastig van Panama terwijl Colombia en Portugal onder de loep liggen

Overzicht van WK-actie: Ghana verslaat Panama in de slotfase, Colombia wint van Oezbekistan en Portugal beschermt Ronaldo. FIFA verwijdert honderdduizenden haatberichten en Parreira ligt in ziekenhuis.

Ghana heeft Panama diep in blessuretijd verslagen met 1-0 na een energiek maar soms slordig WK-duel. De enige goal kwam op het allerlaatste moment, wat Ghana een belangrijke overwinning bezorgt in het toernooi.

Tegelijkertijd was er veel actie in andere wedstrijden. Colombia won van Oezbekistan met 2-1 na een spectaculaire tweede helft. Colombia kwam eerst op voorsprong dankzij een prachtig doelpunt van Munoz, maar Oezbekistan kwam even terug met een kopgoal van Fajzoellajev. Uiteindelijk scoorde Díaz het winnende doelpunt voor Colombia.

De wedstrijd werd gekenmerkt door veel aanvallend voetballen van Colombia, maar ook door slordigheden en weinig balbezit voor Oezbekistan. De sfeer in het stadion was groot, met veel Colombiaanse supporters die het team aanvoerden. Ook eruit andere WK-nieuws: bondscoach Roberto Martínez van Portugal heeft besloten om Cristiano Ronaldo te houden in de basis na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Congo.

Ronaldo had weinig balcontacten en schoot twee kansen naast, maar Martínez benadrukt de waarde van zijn ervaring en aanwezigheid in het strafschopgebied. De FIFA heeft bijna 400.000 online haatdragende reacties verwijderd sinds het begin van het WK, na het analyseren van 3,8 miljoen berichten. Voormalig topspits George Weah, die deel uitmaakt van een FIFA-panel, zegt dat er weinig is veranderd sinds het vorige WK en pleit voor meer educatie om discriminatie te bestrijden.

Verder is Carlos Alberto Parreira, de Braziliaanse bondscoach die in 1994 de wereldtitel won, opgenomen in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. De toestand van de 83-jarige is niet bekend. Ook bij de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië klonk boogeroep tijdens de geplande drinkpauzes, omdat fans die onderbreking niet in hunild zagen, vooral omdat het stadion airconditioning had. De drinkpauzes zijn ingevoerd vanwege de hitte, maar in Dallas was dat geen probleem.

Deze various verhalen schetsen een dynamisch WK met zowel sportieve hoogtepunten als争议 rond online haat en speelregels





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