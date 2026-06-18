Ghana wint eerste duel op WK tegen Panama

Ghana heeft in hun eerste duel op het WK een 1-0 overwinning behaald tegen Panama. De 20-jarige Ghanees Caleb Yirenkyi was de doelpuntenmaker.

Ghana heeft diep in de blessuretijd Panama verslagen in hun eerste duel op het WK. Op een regenachtige zomeravond in Canada eindigde een energiek, maar slordig duel in 1-0.

De 20-jarige Ghanees Caleb Yirenkyi werkte in de 95ste minuut de winnende goal binnen. Door de zege gaat Ghana samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. Lang leek het tussn Ghana en Panama in een gelijkspel te eindigen, wat het eerste WK-punt in de geschiedenis van het Panamese voetbal was geweest. Gezien het spelbeeld hadden ze er ook recht op gehad





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