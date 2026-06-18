Ghana wint diep in blessuretijd van Panama, Colombia opent WK met zege, discussie over Ronaldo en FIFA verwijdert haatberichten

Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit het wereldkampioenschap voetbal: Ghana verslaat Panama in de slotseconden, Colombia scoort mooie openingstreffer tegen Oezbekistan, de discussie over Cristiano Ronaldo gaat door, de FIFA verwijdert honderdduizenden haatreacties, voormalig Braziliaanse coach Parreira in ziekenhuis, en supporters protesteren tegen drinkpauzes.

Ghana heeft een diep in blessuretijd gescoorde en sensatiele winning op zijn naam geschreven tegen Panama met 1-0, in een wereldkampioenschap duel dat zowel energiek als slordig was.

De goal kwam in de laatste seconden van de wedstrijd, toen Panama-doelman Mosquera meekwam bij een hoekschop en met zijn kop bijna scoorde, maar Ghanees doelman Asare de bal pakte. Direct daarna probeerde Panamese speler Havery de bal nog eens te duwen, te laat en in de handen van Asare, wat leidde tot woede bij de Ghanese spelers en supporters.

Bondscoach Carlos Queiroz van Ghana, de 73-jarige Portugees, rende uiteindelijk met zijn tong uit zijn mond naar de tribune om te vieren. Colombia heeft onder的中 zijn eerste WK-wedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 1-0, dankzij een fraaie goal van rechtsback Munoz. De goal ontstond uit een perfecte pass van Díaz, die de laatste verdedigingslijn van Oezbekistan ontsnapte. Munoz afrondde met de punt van zijn schoen, vallend, wat een knappe volley was.

Het WK-duel tussen Colombia en Oezbekistan was tot dat moment energiek maar met weinig gevaarlijke momenten, tot Díaz van Bayern München de Oezbeekse verdediging versloeg en met een schot in de verre hoek op de paal scoorde. De discussie over Cristiano Ronaldo blijft circulation na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van Portugal tegen Congo. Ronaldo kreeg slechts 25 balcontacten, de minste van alle Portugese spelers die langer dan 45 minuten speelden, en schoot zijn twee kansen van dichtbij naast.

Bondscoach Roberto Martínez verdedigt de keuze om Ronaldo te laten spelen, zeggende dat zijn ervaring in het strafschopgebied cruciaal is en dat hij verdedigers naar zich toe trekt. De FIFA heeft sinds het begin van hetWK bijna 400.000 online haatdragende reacties verwijderd, na het beoordelen van 3,8 miljoen berichten. Voormalig topspits George Weah, deel van een FIFA-panel, zegt dat niets is veranderd sinds het vorige WK en dat er gevochten moet worden tegen discriminatie.

De Braziliaanse bondscoach die in 1994 met Brazilië het WK won, Carlos Alberto Parreira, is opgenomen in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. De 83-jarige Parreira is een van de meest succesvolle coaches in de Braziliaanse voetbalgeschiedenis en trainde vijf verschillende nationale teams op het WK. Twee landen die nog niet in actie kwamen dit WK zijn hun toernooi begonnen in Mexico-Stad. Supporters van Engeland en Kroatië toonden hun onvrede over de drinkpauzes tijdens hun wedstrijd in Dallas.

Hoewel het stadion airconditioning had, klonk luid boegeroep toen de spelers voor het eerst naar de kant gingen voor de onderbreking. Ook bij het duel Noorwegen-Irak in Boston, waar de temperatuur 23 graden was, werd geprotesteerd. Critici zeggen dat de pauzes het ritme verstoren, terwijl anderen ze zien als een tactic voor meer reclame-omroep





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