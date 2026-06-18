Ghana heeft Panama in de blessuretijd verslagen met 1-0. In een tegenaanval scoort Colombia 3-1 van invaller Campaz. De wedstrijd is beslist. Oezbekistan viel in de laatste minuten nog druk aan, maar het is Colombia die de voorsprong behoudt.

Ghana verslaat Panama diep in blessuretijd (1-0) na energiek maar slordig WK-duel. In een tegenaanval scoort Colombia 3-1 van invaller Campaz. De wedstrijd is beslist.

Oezbekistan viel in de laatste minuten nog druk aan, maar het is Colombia die de voorsprong behoudt. Díaz maakt 'm, nadat hij eerder al een assist had gegeven. Ook met een beetje hulp van de doelman, die er een handje tegen krijgt, maar de bal niet kan stoppen. De vreugde bij Oezbekistan over de gelijkmaker duurde zo slechts vijf minuten.

Uit het niets komt Oezbekistan op 1-1! Abbosbek Fajzoellajev kopt 'm binnen, nadat doelman Vargas nogal de fout in gaat op een harde volley. De tweede helft is begonnen in Mexico-Stad. Kijken of de Oezbeken iets verder van hun eigen doel af kunnen komen...

Poeh, even bijkomen van deze eerste helft. Het geluid dat van de tribunes komt is gigantisch, met alle Colombiaanse fans die uit hun dak gaan. Colombia wordt vooruitgeschreeuwd en dat levert soms heel mooi voetbal op, maar vaak ook iets te slordig spel. De Oezbeken kunnen er in elk geval weinig tegen beginnen, die hebben nog geen 30% balbezit en schoten nog geen enkele keer tussen de palen.

Je kunt niet zeggen dat het een saaie wedstrijd is, hoewel we nog niet echt veel gevaar hebben gezien. Tot dit moment: Bayern-aanvaller Díaz ontsnapt aan de aandacht van de Oezbeekse verdedigers. Zijn schot eindigt in de verre hoek op de paal. Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn keuze om Cristiano Ronaldo te laten staan in het voor Portugal teleurstellende openingsduel tegen de Democratische Republiek Congo (1-1).

In Portugal en daarbuiten leeft discussie over de vraag of de 41-jarige superster Ronaldo in de basis moet starten, als invaller moet spelen of helemaal niet moet worden ingezet. In het duel met Congo kwam de Portugese aanvaller tot slechts 25 balcontacten, de minste van alle Portugese spelers die langer dan 45 minuten in het veld stonden. De twee kansen die Ronaldo kreeg schoot hij van dichtbij naast.

Als je op zoek bent naar doelpunten, heb je Cristiano simpelweg nodig, zei Martínez. Voor ons is op zulke momenten de ervaring van Cristiano in het strafschopgebied van groot belang. De manier waarop hij verdedigers naar zich toe trekt en hoe wij de ruimte kunnen benutten, is cruciaal.

Na een lekker begin van de wedstrijd waarin het tempo vrij hoog ligt en vooral op het middenveld weinig tijd is om na te denken, is Colombia de eerste ploeg die een schot lost. Arias probeert het van een meter of twintig, net naast het doel. De FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties verwijderd, meldt de wereldvoetbalbond.

Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd op 11 juni 3,8 miljoen berichten beoordeeld en 388.000 daarvan verwijderd om de deelnemers aan het WK in Noord-Amerika te beschermen tegen online haat. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij.

Terugkijkend is er niets veranderd, reageert voormalig topspits George Weah uit Liberia, die deel uitmaakt van een panel van de FIFA dat is opgericht om een oplossing te bedenken voor de vele haatdragende reacties. Ik heb racistische beledigingen meegemaakt toen racisme op zijn hoogtepunt was. Maar we praten er vandaag de dag nog steeds over. En daarom vechten we, proberen we jongeren op te voeden zodat ze opgroeien tot liefdevolle mensen, niet alleen tot mensen die van het spel houden.

Discriminatie heeft geen plaats in onze samenleving. Bondscoach die met Brazilië in 1994 WK won, ligt in ziekenhuis. Carlos Alberto Parreira, de trainer die in 1994 met Brazilië in de Verenigde Staten de wereldtitel won, is opgenomen in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Het ziekenhuis bevestigde de opname van de voormalige bondscoach, maar gaf geen verdere details over de toestand van de 83-jarige Braziliaan.

Parreira is een van de succesvolste coaches in de geschiedenis van het Braziliaanse voetbal. Hij coachte vijf verschillende nationale teams op het WK: Koeweit (1982), de Verenigde Arabische Emiraten (1990), Brazilië (1994 en 2006), Saudi-Arabië (1998) en Zuid-Afrika (2010). En ook de enige twee landen die nog niet in actie kwamen dit WK zijn hun toernooi begonnen in Mexico-Stad. Supporters van Engeland en Kroatië waren niet blij met de drinkpauzes tijdens de wedstrijd.

In het Dallas Stadium klonk luid boegeroep toen de spelers voor de eerste keer naar de kant van het veld gingen voor de onderbreking. Sommige Engelse fans kondigden op sociale media al aan dat ze bezwaar zouden maken tijdens de wedstrijd. Toen het boegeroep begon, haakten de fans van Kroatië aan. De drinkpauzes worden gehouden tegen de hitte.

Maar in het Dallas Stadium is airconditioning. Ook bij het duel van Noorwegen met Irak van dinsdag in Boston klonk boegeroep tijdens de drinkpauze





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