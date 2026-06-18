Ghana heeft in een foutrijk WK-duel met 1-0 gewonnen van Panama door een late goal in de blessuretijd. De wedstrijd was energiek maar breed along slordigheden. Ook uit de drankpauze van de FIFA kwam kritiek vanuit supporters.

In een spectaculair en foutrijk WK-duel heeft Ghana op de laatste fluitslag de overwinning op Panama weten te grijpen. De wedstrijd, die energiek maar consequent slordig was, werd in de allerlaatste seconden van de blessuretijd beslist toen Caleb Yirenkyi de bal achter de Panamese doelman Mosquera kon deponeren.

Voorafgaand aan die dramatische counter had Panama zelf nog een kans gecreëerd, maar doelman Richard Ofori, die de geblesseerde Ati Zigi verving, redde評價. De 1-0 overwinning was een direct gevolg van de desbetreffende brutale opstelling van het Ghanaanse elftal, dat in de slotfase alles op alles zette om de winst te forceren.

De Prestaties van beide ploegen werd gekenmerkt door een gebrek aan scherpte en precisie in de afronding, wat leidde tot een gebrek aan hoogstaand voetballend vermaak, hoewel de wedstrijd door de onverschrokken houding van beide ploegen wel spanningen bleef bieden. De drinkpauze, een thermisch ingreep van de FIFA wegens de warmte, werd door vele supporters als storend ervaren, vooral in het klimaatgecontroleerde Dallas Stadium.

Dit祟 De批评, geuit door supporters van onder meer Engeland en Kroatië, focuste op het onderbreking van de wedstrijdflow en de vermeende commercialisering van het evenement. De Amerikaanse media en publiek waren niet de enigen die hun afkeer betuigden; ook internationalecommentatoren wezen op het ironische gegeven dat het inomgeving waar de pauzes het minst nodig waren, de hardste kritiek kreeg.

In Boston, tijdens het duel Noorwegen-Irak, waar de temperatuur in het stadion op een prettige 23 graden lag, klonk eveneens luid boegeroep. Het debat over de nuttigheid van de onderbrekingen blijft woeden, met pleitbezorgers die wijzen op de spelersgezondheid en tegenstanders die spreken van een marketingsluiheid die het spel in vier kwartelen verdeelt voor extra reclameblokken.

Het contrast was groot met de intense en continue actie op het veld, waar de spelers zelf klaarbleken voor de fysische inspanning zonder deze geplande stilte. In andere WK-nieuws versloeg Engeland Kroatië in een aansprekend duel, wat leidde tot lovende comments van aanvoerder Harry Kane over bondscoach Thomas Tuchel. Kane benadrukte dat de plicht van de trainer om rustig te blijven en het team te focussen op hun eigen speelstijl, een cruciale factor was in de comeback.

Ook Jude Bellingham prees de volwassen aanpak van Tuchel, die zijn ploeg in staat stelde om op een gestage manier het tempo op te voeren en de wedstrijd te beslissen. Terwijl Engeland zijn status als titelkandidaat verstevigde, moest Ghana zich tevredenstellen met een diure winst, die het in een lastige groep een vliegende start gaf.

De latere premier van Panama, die naast haar rol als politiek leider ook een fervent voetbalfan is, zou het team wellicht hebben aangemoedigd om in de blessuretijd nog op een gelijkmaker te jagen, maar de snelle counter van Ghana veranderde dat verhaal volledig. De prestaties van verdedigers en doelman waren van cruciaal belang in een wedstrijd waar de aanval van beide ploegen尤其是的 Ghana in de slotfase, de doorslaggevende factor bleek





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