GGD Overijssel: kinderen gezond, maar bewegen en pesten zijn aandachtspunten

Onderzoek van deGGD IJsselland en GGD Twente toont aan dat de meeste kinderen in Overijssel gezond opgroeien, maar erkenbaar problemen zijn op het gebied van voldoende beweging, pesten en opvoedingsproblemen. Hoewel gezonde voeding wordt gestimuleerd en minder ouders Anfangelijk positief over alcoholgebruik, blijven veilige groei-omstandigheden een uitdaging.

Volgens onderzoeken van de GGD IJsselland en GGD Twente groeien de meeste kinderen in Overijssel gezond op, maar zijn er belangrijke aandachtspunten op het gebied van beweging en pesten.

Tevens ervaren ouders vaker problemen bij de opvoeding. In Twente vindt 97 procent van de ouders hun kind gezond, in IJsselland 98 procent. Het percentage kinderen dat regelmatig groente en fruit eet is de afgelopen vier jaar gestegen, zowel in gezinnen met een goede als met een krappe financiële situatie. Deze positieve ontwikkeling wordt mede toegeschreven aan de aandacht voor gezonde voeding op scholen, waar kinderen leren gezondere keuzes te maken.

Ook thuis kunnen ouders met kleine dagelijkse keuzes veel bereiken. Ouders denken over het algemeen dat hun kinderen genoeg bewegen, maar de realiteit toont een ander beeld. Slechts 28 procent van de kinderen in Twente voldoet aan de richtlijn van minimaal een uur beweging per dag, in IJsselland is dat 35 procent.

Bovendien komt beeldschermgebruik nog steeds veel voor, ook al is het percentage kinderen dat meer dan twee uur per dag naar een beeldscherm kijkt de afgelopen vier jaar gedaald. De houding van ouders ten opzichte van alcoholgebruik bij kinderen is de afgelopen jaren veranderd, vooral door de verhoging van de minimumleeftijd voor laag-alcoholische dranken van 16 naar 18 jaar in 2014.

Nu vindt 44 procent van de Twentse ouders dat een eerste slokje alcohol pas op 18-jarige leeftijd mag, in IJsselland 47 procent. Voor deze leeftijdsverhoging vond ongeveer driekwart van de ouders een eerste contact met alcohol onder de 18 nog acceptabel. Ondanks deze voorzichtiger houding hebben de meeste ouders geen concrete afspraken gemaakt met hun kinderen over alcoholgebruik. Verder ervaren ouders in de afgelopen jaren vaker problemen bij de opvoeding.

In Twente is dat aantal gestegen naar 23 procent, in IJsselland naar 28 procent. Zorgen over gezondheid, angst en onzekerheid, en luisteren en gehoorzamen komen het vaakst voor. Ook pesten komt in beide regio's de afgelopen vier jaar vaker voor. Volgens ouders wordt 28 procent van de kinderen in IJsselland wel eens gepest, in Twente 23 procent.

Pesten kan Angst en allerlei gezondheidsklachten, zoals buik- en hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid en spanning, veroorzaken. Jeugdarts Rianne Paalman benadrukt het belang van open gesprekken thuis, bij familie of op school, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, autorijden of afwassen, in plaats van alleen aan de keukentafel





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