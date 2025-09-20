Geweldsexplosie in Den Haag: Hooligans verantwoordelijk voor rellen tijdens anti-immigratieprotest

Een anti-immigratieprotest in Den Haag is uitgelopen op een gewelddadige confrontatie, waarbij hooligans uit het hele land betrokken waren. Het D66-partijkantoor werd aangevallen, de A12 geblokkeerd en politieagenten belaagd. Politici reageren geschokt en veroordelen het geweld.

De gemeente Den Haag wijst voetbalhooligans uit diverse delen van het land aan als verantwoordelijken voor de rellen die vandaag de stad teisterden. Tijdens een anti-immigratie-protest in de stad liep de situatie volledig uit de hand. Politie agenten werden aangevallen, de A12 werd geblokkeerd en het D66-partijkantoor werd het doelwit van vernielingen.

Demissionair premier Dick Schoof reageerde geschokt op de 'onthutsende en bizarre beelden van schaamteloos geweld', waarbij hij de politie, ME en burgemeester Van Zanen prees voor hun optreden. Hij benadrukte het vertrouwen in politie en OM om de daders op te sporen en te vervolgen, en onderstreepte dat demonstreren een recht is, maar geweld absoluut ontoelaatbaar is.\De reactie van D66-leider Rob Jetten was vol afschuw. Hoewel er volgens hem geen gewonden zijn gevallen in het partijkantoor, was de schrik groot. Hij beschreef de enorme schade binnen, met glas overal, zelfs op plaatsen waar normaal gesproken mensen werken. Jetten meldde dat er zelfs geprobeerd was een brandende container naar binnen te rijden, maar dat mislukte. Hij bedankte de politie voor hun snelle en kordate optreden in de hele stad. Jetten wees echter ook op de rol van politici die zich schuldig maken aan haatzaaien, en noemde specifiek de extreme taal die Geert Wilders onlangs in de Tweede Kamer had geuit. Hij deed een oproep aan alle democratische krachten om hier een duidelijke grens te trekken. De demonstratie, die in de vroege middag op het Malieveld begon, ontaardde al snel in chaos. Ongeveer 1500 mensen blokkeerden de A12, wat leidde tot confrontaties met de politie. Er werd met stenen en flessen gegooid, en een politieauto werd in brand gestoken. Het precieze aantal arrestaties is nog onbekend.\Op sociale media verschenen beelden van voetbalhooligans bij het protest, met vlaggen en leuzen als 'clubrivaliteit aan de kant, red Nederland'. Ook waren er demonstranten met prinsenvlaggen te zien, een symbool met een controversiële geschiedenis. Politieke partijen van links tot rechts reageerden eensgezind afkeurend op het geweld. Geert Wilders (PVV) en Dilan Yesilgöz (VVD) spraken van 'tuig' dat hard aangepakt moet worden, terwijl Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) het geweld 'onacceptabel' noemde, en sprak van 'Trumpiaanse toestanden'. Forum voor Democratie betuigde via sociale media steun aan D66. Ook andere politici, waaronder Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Foort van Oosten (demissionair minister van Justitie en Veiligheid), Caroline van der Plas (BBB), Lidewij de Vos (FvD), Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Chris Stoffer (SGP) reageerden met afkeuring en verontwaardiging. Wybren van Haga (BVNL) benadrukte dat een kleine groep de demonstratie had misbruikt om te rellen. Jetten, ondanks de gebeurtenissen, bleef strijdbaar en benadrukte dat de D66-vlag trots zou blijven wapperen op het partijkantoor





NOS / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Den Haag Rellen Anti-Immigratie Geweld Hooligans Politie

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Extra handhavers rond station Arnhem, burgemeester wil hulp Den HaagVolgens de burgemeester is intensiever toezicht alleen onvoldoende om de veiligheid rond het station te verbeteren.

Lees verder »

Energiebelasting stijgt naar recordhoogte: 'Den Haag laat mensen letterlijk in de kou staan'De energiebelasting stijgt volgend jaar naar recordhoogte. Dat werd bekend op Prinsjesdag. Daarnaast is er deze winter geen noodfonds. Dit raakt vooral huurders en mensen met lage inkomens: 'Voor veel mensen is zuinig doen geen keuze, maar noodzaak', zegt de Rotterdamse wethouder armoedebestrijding Abigail Norville in Geld of je Leven (EO).

Lees verder »

Praat mee op VP: ADO Den Haag - Almere City FCADO Den Haag en Almere City nemen het tegen elkaar op in de Keuken Kampioen Divisie. De wedstrijd begint om 20.00 uur, volg de wedstrijd hieronder in de live-omgeving van VoetbalPrimeur en praat mee!

Lees verder »

ADO Den Haag pakt koppositie in Keuken Kampioen Divisie na spectaculaire speelrondeADO Den Haag neemt de leiding in de Keuken Kampioen Divisie over na een overtuigende zege op Almere City, met een prachtige goal van Cameron Peupion als hoogtepunt. Ook RKC Waalwijk, TOP Oss en FC Emmen boekten belangrijke overwinningen, wat de competitie nog spannender maakt.

Lees verder »

Demonstratie tegen immigratie in Den Haag loopt uit de handEen demonstratie tegen immigratie op het Malieveld in Den Haag is ontaard in rellen. Demonstranten blokkeerden de A12, gooiden met stenen en flessen, en er was geweld tegen de politie. Een politieauto werd in brand gestoken. Relschoppers trokken ook de binnenstad in en veroorzaakten schade. Politici reageren geschokt en veroordelen het geweld.

Lees verder »

Ruiten D66-kantoor ingegooid na uit de hand gelopen demonstratie in Den HaagNa een demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld in Den Haag, zijn de ruiten van het D66-partijkantoor vernield. De demonstratie ontaardde in rellen, waarbij de A12 werd geblokkeerd en confrontaties plaatsvonden met de politie. De politie zette traangas en waterkanonnen in.

Lees verder »