Gewelddadige rellen in Den Haag: Anti-immigratieprotest ontaardt in chaos

Een anti-immigratieprotest in Den Haag is volledig uit de hand gelopen, met ernstige rellen tot gevolg. Politieagenten werden aangevallen, het partijkantoor van D66 vernield en de A12 geblokkeerd. Hooligans van verschillende voetbalclubs waren betrokken bij de ongeregeldheden. Demissionair premier Dick Schoof reageerde vol afschuw.

Voetbalzone Den Haag werd vandaag geteisterd door ernstige politieke onlusten. Een anti-immigratieprotest, georganiseerd in de stad, ontaardde volledig in chaos en geweld. De situatie escaleerde snel, met politieagenten die het doelwit werden van agressie, het partijkantoor van D66 dat werd vernield en de A12 die volledig werd geblokkeerd.

De betrokkenheid van hooligans van diverse voetbalclubs bij de ongeregeldheden is bevestigd door de gemeente, wat de ernst van de situatie nog eens onderstreept.\De demonstratie begon in de vroege middag op het Malieveld. Een menigte van naar schatting 1.500 demonstranten trok vervolgens in de richting van de A12, waar ze de snelweg volledig blokkeerden. Beelden van het incident tonen hoe politieauto's in brand werden gestoken en agenten werden bekogeld met diverse voorwerpen, waaronder flessen en stenen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel mensen er daadwerkelijk zijn aangehouden. Er is echter wel duidelijkheid over de betrokkenheid van specifieke groepen bij de rellen. Op sociale media circuleren beelden waarop voetbalsupporters te zien zijn die aanwezig waren bij het protest. Op een van de vlaggen die werden getoond, stond de tekst: Clubrivaliteit aan de kant, red Nederland, een duidelijke oproep tot eenheid en gezamenlijke actie, wat opvallend is gezien de normale rivaliteit tussen de clubs. Daarnaast was er een spandoek te zien met de tekst: Dutch Hooligan Firms United, een duidelijke indicatie van de georganiseerde betrokkenheid van voetbalsupporters bij de protestactie.\Demissionair premier Dick Schoof heeft in een reactie vol afschuw gereageerd op de escalatie van het geweld. Hij beschreef de beelden als onthutsend en bizar en sprak van schaamteloos geweld. De premier toonde zijn respect voor het optreden van de politie, de ME en burgemeester Van Zanten, die ter plaatse de orde probeerden te handhaven. Daarnaast sprak de premier zijn vertrouwen uit in de opsporingsdiensten: Ik heb er alle vertrouwen in dat politie en het Openbaar Ministerie alles op alles zetten om de daders op te sporen en te vervolgen, benadrukkend dat de overheid de verantwoordelijken voor het geweld ter verantwoording zal roepen. De gebeurtenissen in Den Haag hebben de samenleving diep geschokt en de roep om het handhaven van de openbare orde en veiligheid is groter dan ooit





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Den Haag Rellen Anti-Immigratie Protest Hooligans Politie A12 D66 Schoof

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Extra handhavers rond station Arnhem, burgemeester wil hulp Den HaagVolgens de burgemeester is intensiever toezicht alleen onvoldoende om de veiligheid rond het station te verbeteren.

Lees verder »

Energiebelasting stijgt naar recordhoogte: 'Den Haag laat mensen letterlijk in de kou staan'De energiebelasting stijgt volgend jaar naar recordhoogte. Dat werd bekend op Prinsjesdag. Daarnaast is er deze winter geen noodfonds. Dit raakt vooral huurders en mensen met lage inkomens: 'Voor veel mensen is zuinig doen geen keuze, maar noodzaak', zegt de Rotterdamse wethouder armoedebestrijding Abigail Norville in Geld of je Leven (EO).

Lees verder »

Demonstratie tegen immigratie in Den Haag loopt uit de handEen demonstratie tegen immigratie op het Malieveld in Den Haag is ontaard in rellen. Demonstranten blokkeerden de A12, gooiden met stenen en flessen, en er was geweld tegen de politie. Een politieauto werd in brand gestoken. Relschoppers trokken ook de binnenstad in en veroorzaakten schade. Politici reageren geschokt en veroordelen het geweld.

Lees verder »

Ruiten D66-kantoor ingegooid na uit de hand gelopen demonstratie in Den HaagNa een demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld in Den Haag, zijn de ruiten van het D66-partijkantoor vernield. De demonstratie ontaardde in rellen, waarbij de A12 werd geblokkeerd en confrontaties plaatsvonden met de politie. De politie zette traangas en waterkanonnen in.

Lees verder »

Geweldsexplosie in Den Haag: Hooligans verantwoordelijk voor rellen tijdens anti-immigratieprotestEen anti-immigratieprotest in Den Haag is uitgelopen op een gewelddadige confrontatie, waarbij hooligans uit het hele land betrokken waren. Het D66-partijkantoor werd aangevallen, de A12 geblokkeerd en politieagenten belaagd. Politici reageren geschokt en veroordelen het geweld.

Lees verder »

Hooligans van meerdere clubs zitten achter geweld in Den HaagHooligans van meerdere voetbalclubs zaten zaterdag achter het geweld in Den Haag. Dat laat de gemeente weten aan de NOS, nadat een anti-immigratie-protest volledig uit de hand liep in de Hofstad. Politieagenten werden belaagd, de A12 werd geblokkeerd en de ramen van het D66-partijkantoor werden ingegooid.

Lees verder »