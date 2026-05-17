Gewelddadige burenruzie in Breda leidt tot ernstige mishandeling van vrouw in scootmobiel

Een 54-jarige vrouw in Breda is zwaargewond geraakt nadat zij door haar bovenbuurman uit haar scootmobiel werd geslagen en herhaaldelijk werd getrapt tegen haar hoofd.

In de stad Breda heeft een langdurige burenruzie op een schokkende manier geëscaleerd, wat heeft geleid tot een brute aanval op een onschuldige vrouw. Sandra van Elewout, een 54-jarige vrouw, is het slachtoffer geworden van een ernstige mishandeling door haar bovenbuurman.

Het incident vond plaats aan de Wassenaarstraat, waar Sandra in een flat woont. De spanningen tussen de buren waren al maandenlang voelbaar en zorgden voor een onhoudbare sfeer in het gebouw. De bovenburen, een jong stel met een baby, uitten herhaaldelijk hun irritatie over Sandra. De voornaamste punten van conflict waren vermeende geluidsoverlast en de aanwezigheid van haar scootmobiel, die volgens de buren in de weg zou staan in de gemeenschappelijke ruimtes.

Op een bewuste maandag bereikte dit conflict een kritiek punt. Terwijl Sandra met haar scootmobiel arriveerde, sloeg de bovenbuurman opzettelijk de deur dicht. Toen Sandra hem hierop aansprak en opmerkte dat hij zich als een klein kind gedroeg, sloeg de man toe. Eerst liep hij naar boven, maar hij kwam kort daarna terug om Sandra met een harde klap op haar achterhoofd uit haar scootmobiel te slaan.

Omdat Sandra een been mist, was zij volledig weerloos en kon zij zichzelf niet beschermen. Terwijl zij op de grond lag, volgden er nog meer klappen en schoppen, die specifiek op haar hoofd waren gericht. De medische gevolgen van deze gewelddadige aanval waren zeer ernstig. Sandra verloor herhaaldelijk het bewustzijn en werd pas volledig bij kennis gebracht in de ambulance.

Omstanders, die aanvankelijk dachten dat er sprake was van een verkeersongeval, boden onmiddellijk hulp. Gelukkig was er een getuige die de volledige mishandeling had gezien en het waargebeurde verhaal aan de hulpverleners kon vertellen, waardoor de politie direct wist wat er was gebeurd. Sandra beschrijft het moment van ontwaken als angstaanjagend: zij werd wakker in een plas van haar eigen bloed. In het ziekenhuis bleek dat zij een bloeduitstorting in haar nek had en diverse grote bulten op haar hoofd.

De artsen stelden vast dat er een bloedspoor in haar hersenen zat, wat leidde tot een noodzakelijke observatieperiode in het ziekenhuis om complicaties te voorkomen. Tot woensdag bleef zij onder medische begeleiding. De fysieke schade is nog steeds zeer merkbaar; Sandra kampt met een zware hersenschudding, aanhoudende hoofdpijn en een kaakblessure waardoor zij haar mond nauwelijks kan openen.

Daarnaast is er het zware mentale trauma van de aanval, zeker omdat zij het vreemd vindt dat deze mishandeling initieel niet door de media was opgepikt. De politie is direct in actie gekomen na het incident en heeft de verdachte aangehouden. De man bevindt zich sindsdien in hechtenis. Desondanks blijft de angst bij Sandra groot.

Zij vreest voor het moment dat de bovenbuurman wordt vrijgelaten en weer in de flat aan de Wassenaarstraat terugkeert. De politie heeft aangegeven dat zowel het adres van het slachtoffer als dat van de verdachte in het systeem zijn geregistreerd. Dit betekent dat agenten direct op de hoogte zijn van de gewelddadige voorgeschiedenis zodra er een nieuwe melding vanuit dit adres binnenkomt.

Een politiewoordvoerder benadrukte echter dat de wettelijke mogelijkheden beperkt zijn; er kunnen geen preventieve maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de man terugkeert naar zijn woning, tenzij er opnieuw een incident plaatsvindt. De politie heeft de verdachte wel duidelijk gemaakt dat onacceptabel gedrag niet getolereerd zal worden. Sandra voelt zich in de steek gelaten door het gebrek aan preventieve bescherming en heeft daarom besloten contact op te nemen met de woningbouwvereniging.

Zij hoopt dat er een structurele oplossing komt, aangezien haar woongenot en gevoel van veiligheid in haar eigen huis volledig zijn verdwenen door dit geweldsincident





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Breda Mishandeling Burenruzie Scootmobiel Politie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geheime CIA-operaties in Mexico: Spanningen tussen Washington en Mexico-Stad Lopen OpEen onthullend onderzoek wijst op een gewelddadige campagne van de CIA tegen Mexicaanse drugskartels, wat leidt tot een diplomatieke crisis en ernstige vragen over de nationale soevereiniteit van Mexico.

Read more »

Cynthia won na borstkanker een Tittoo: 'Liever een tattoo dan een litteken'Het begon met een knobbeltje in haar borst. Al snel bleek dat foute boel. 'Weg ermee', dacht Cynthia Elout (49) uit Hoogerheide. Ze twijfelde geen moment over haar borstamputatie. Dankzij een grote tattoo over haar litteken kijkt ze weer blij en trots in de spiegel.

Read more »

24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert, duel tussen MercedesMax Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer 80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt.Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

Read more »

Zelfs een avocadohand houdt Rick Minnesma dit kaatsseizoen niet tegen: 'Dit is echt een lekker begin'Rick Minnesma hat leard fan foarich seizoen. Hy is bewuster mei it keatsen dwaande en dat hat effekt; de Rypster is goed oan dit jier begûn.

Read more »